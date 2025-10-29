Hrvatski prvak poražen od Kazahstanaca, Sporting Kosovarima zabio čak 19 golova

Hrvatski prvak MNK Novo Vrijeme porazom od Kairata sa 2-3 u Makarskoj otvorio je nastup u skupini 4 grupne faze UEFA Lige prvaka u futsalu.

Gosti su nakon prvog dijela vodili 3-0 golovima Orazova (7:12, 8:37) i Edsona (15:28), a domaćin je u nastavku susreta uspio ublažiti poraz. Na 1-3 je smanjio Vitor Hugo (23:43), a konačnih 2-3 postavio je John Lennon 14 sekundi prije kraja susreta.

U drugom susretu iz ove skupine Sporting je pobijedio Prištinu sa čak 19-1.

Zanimljivo, kosovski sastav je poveo u 15. sekundi susreta, no do kraja susreta je doživio težak poraz. Čak 12 igrača portugalskog sastava upisalo se među strijelce pri čemu je Vinicius Rocha tri puta tresao mrežu suparničkog kluba.

U 2. kolu u četvrtak se sastaju Kairat - Sporting, te Novo Vrijeme - Priština 01, a posljednjeg dana natjecanja, u subotu 1. studenog igrat će Prština 01 - Kairat, te Novo Vrijeme - Sporting.

Plasman u Elitnu rundu Lige prvaka izborit će prve tri ekipe.

Podsjetimo, u kvalifikacijama sudjeluju 32 kluba podijeljena u osam skupina po četiri. Iz prve četiri skupine (Path A) dalje idu po tri ekipe iz svake skupine, dok iz skupine 5. do 8. (Path B) dalje idu samo pobjednici.

U Elitnu rudnu plasirat će se ukupno 16 momčadi.