Bivši igrač Dinama u debitantskoj utakmici na klupi odveo velikana do finala kupa

Bivši igrač Dinama Jeremy Taravel prije samo nekoliko dana sjeo je na klupu belgijskog velikana Anderlechta, a jučer je već upisao prvu pobjedu i to na vrlo impresivan način. Anderlecht je u uzvratnom susretu polufinala belgijskog kupa pobijedio Royal Antwerp s 0:4 i tako nadoknadio poraz od 1:0 na svom terenu.

Za Taravela je ovo bila debitantska utakmica kao prvom treneru seniorske momčadi budući da je dosad radio samo kao pomoćni trener, a samostalno je vodio samo mladu momčad Royale-Union St. Gilloisea. Nathan-Dylan Saliba već je u petoj minuti doveo goste u vodstvo, a na 2:0 povisio je Tristan Degreef u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Još dva pogotka zabio je Anderlecht u drugom dijelu, a strijelci su bili Nathan De Cat u 47. i Ludwig Augustinsson u 84. minuti.

Taravel je na klupi Anderlechta naslijedio Edwarda Stila koji je nakon samo dvije utakmice na klupi preselio u engleski Watford. Ovaj 38-godišnjak dvije godine svoje igračke karijere proveo je u zagrebačkom Dinamu za koji je između 2014. i 2016. upisao 54 nastupa i zabio šest pogodaka.

U Anderlecht je stigao prošlog ljeta kako bi radio kao pomoćnik Besnika Hasija, a nakon njegovog odlaska kratko je bio i Stilov pomoćnik. Prethodno je radio kao pomoćnik Ivana Leke u Standardu iz Liegea.