Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JEREMY TARAVEL

Bivši igrač Dinama u debitantskoj utakmici na klupi odveo velikana do finala kupa

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
13.02.2026.
u 19:13

Taravel je na klupi Anderlechta naslijedio Edwarda Stila koji je nakon samo dvije utakmice na klupi preselio u engleski Watford

Bivši igrač Dinama Jeremy Taravel prije samo nekoliko dana sjeo je na klupu belgijskog velikana Anderlechta, a jučer je već upisao prvu pobjedu i to na vrlo impresivan način. Anderlecht je u uzvratnom susretu polufinala belgijskog kupa pobijedio Royal Antwerp s 0:4 i tako nadoknadio poraz od 1:0 na svom terenu.

Za Taravela je ovo bila debitantska utakmica kao prvom treneru seniorske momčadi budući da je dosad radio samo kao pomoćni trener, a samostalno je vodio samo mladu momčad Royale-Union St. Gilloisea. Nathan-Dylan Saliba već je u petoj minuti doveo goste u vodstvo, a na 2:0 povisio je Tristan Degreef u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

Još dva pogotka zabio je Anderlecht u drugom dijelu, a strijelci su bili Nathan De Cat u 47. i Ludwig Augustinsson u 84. minuti. 

Taravel je na klupi Anderlechta naslijedio Edwarda Stila koji je nakon samo dvije utakmice na klupi preselio u engleski Watford. Ovaj 38-godišnjak dvije godine svoje igračke karijere proveo je u zagrebačkom Dinamu za koji je između 2014. i 2016. upisao 54 nastupa i zabio šest pogodaka.

U Anderlecht je stigao prošlog ljeta kako bi radio kao pomoćnik Besnika Hasija, a nakon njegovog odlaska kratko je bio i Stilov pomoćnik. Prethodno je radio kao pomoćnik Ivana Leke u Standardu iz Liegea.
Ključne riječi
Belgijski kup Jeremy Taravel Anderlecht Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
HA
hasanhgsagin
19:57 13.02.2026.

Želite li doživjeti potpuno nove senzacije u krevetu?! Onda ovo definitivno morate isprobati! !~~> bitly.cx/testoyu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
9
VELIKI USPJEH

VIDEO Hrvatski svećenici napravili senzaciju pa slavili uz Thompsona! Evo koju pjesmu su uzeli

U polufinalu su hrvatski reprezentativci pobijedili Bosnu i Hercegovinu nakon izvođenja sedmeraca s konačnim rezultatom 4-1.  Tijekom natjecanja, Hrvatska je igrala u skupini sa Slovenijom, Maltom i Portugalom. Pobijedili su Sloveniju s 3-0 i Maltu 11-1, dok su od Portugala izgubili s minimalnim rezultatom 1-0. Kao drugoplasirani, prošli su u četvrtfinale gdje su pobijedili Slovačku s 3-2

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!