Igrao je za Hrvatsku protiv svjetskog prvaka u Ligi nacija. Danas je u četvrtoj HNL!

Zašto je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji važno držati kontinuitet u Ligi A Uefine Lige nacija, koje benefite od toga ima izbornik i zašto naši igrači vole igrati protiv najjačih suparnika – kao što je to naglasio Vedran Ćorluka?

Krenimo redom: ako pod najjačim suparnicima podrazumijevamo svjetske i europske prvake, onda je Hrvatska u Ligi nacija od 2018. godine protiv tih sila odigrala čak 18 utakmica: 6 protiv Francuske, 4 protiv Portugala, 3 protiv Španjolske, po 2 protiv Engleske i Danske, te 1 protiv Nizozemske. Čak osam utakmica protiv ovih moćnih suparnika odigrala je na njihovim terenima, odnosno na neutralnom terenu (Rotterdam).

U tih 18 utakmica Hrvatska ima šest pobjeda (po 2 nad Francuskom i Danskom, po 1 nad Španjolskom i Nizozemskom), tri neodlučena ishoda (Engleska, Francuska, Portugal) i 9 poraza (po tri od Francuske i Portugala, dva od Španjolske, 1 od Engleske).

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

Liga nacija treće je po važnosti u Uefinoj natjecateljskoj hijerarhiji, iza kvalifikacija te iza velikih turnira, i ona zapravo i služi kao priprema za dvije najviše stepenice. Evo nekoliko primjera tog narativa: u Ligi nacija u jesen 2018. godine Dalić je želio nadograditi srebrnu kompoziciju iz Rusije, pa je u susretima sa Španjolcima eksperimentirao i iznenađivao odabirom igrača.

Na primjer, promovirao je dvojicu novih centarfora, Marka Livaju i Ivana Santinija – koji danas igra za Zadar u četvrtom rangu. U istom ciklusu za reprezentaciju će debitirati i budući sudionik velikog natjecanja Josip Brekalo, a danas 31-godišnji igrač Lecha iz Poznanja Antonio Milić unucima će moći pričati kako je igrao za Hrvatsku na Wembleyju protiv Engleske. Malo je nedostajalo da zaigra i Karlo Bartolec, ali ga izbornik nije uveo u igru.

U tom prvom ciklusu i Nikola Vlašić dobio je svoje prve ozbiljnije reprezentativne minute: 22 protiv Španjolske, 79 protiv Engleske.

U sljedećem ciklusu, u godini korone 2020., Dalić je pred praznim stadionima protiv Francuza i Portuagalaca testirao Filipa Uremovića i Darija Melnjaka, a mnogi su vjerojatno već zaboravili kako je u jesen 2020. – najprije u prijateljskoj utakmici s Turskom, a potom i u sudaru s Portugalom u Splitu za reprezentaciju zaigrao i Toma Bašić.

Osobito važan za reprezentaciju bio je tajming Lige nacija u 2022. godini, kada je od lipnja do rujna odigrala šest utakmica. U njima su se na briljantan način, u teškim utakmicama s Francuzima i Dancima, iskazali Martin Erlić i Josip Šutalo, kao u i Luka Sučić u nekoliko sekvenci susreta s Francuzima na Poljudu. Sva trojica bila su uvrštena na popis za Svjetsko prvenstvo u Kataru i odande donijela brončane medalje.

Na kraju, izbornik je u ciklusu Lige nacija 2024./2025. u vatru prvi put gurnuo danas već nezamjenjivog reprezentativca Petra Sučića, koji je debitirao protiv Portugala u Lisabonu. Također, debitanti u tom ciklusu postali su i Igor Matanović i Franjo Ivanović – sva trojica su na svoj način skrenula pozornost na sebe i danas su kandidati za Svjetsko prvenstvo u Americi.

Liga nacija svakako je činila dobro i izborniku Daliću, iako je svojedobno bio izjavio da to natjecanje treba ukinuti. Osim što je doživio počast u užitak osvajanja medalje, na tom putu prvi put je uspio pobijediti našu vječitu crnu mačku Francusku, ali i Španjolsku, te osobito slatko – Nizozemsku u gostima.