Hrvatski izbornik: Ovo mi je teže palo nego poraz od Brazila

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić je konferenciji za novinare u Opatiji u ponedjeljak izvijestio da je odlučio izostaviti braniča Mateja Mitrovića s popisa igrača za Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji.

- Tu odluku mi je bilo teže donijeti nego što mi je pao poraz protiv Brazila - rekao je Dalić.

- Odluku sam donio temeljem stava da je jedan od stopera višak, i iza te odluke stojim. Mitrović je vrhunski profesionalac, razočaran je, ali je shvatio moje razloge, a to su da nije igrao zadnjih mjesec i pol dana, a Ćaleta-Car jest.

Dalić je naveo da još postoje druge kombinacije, u slučaju da se, kako je rekao, „ne daj Bože netko ozlijedi“ u sljedeća dva tjedna pa se Mitrović može vratiti.

Na pitanje o zdravstvenom stanju Ćorluke, izbornik je rekao da je bilo dogovoreno da igra prvo poluvrijeme. Imali smo još jedan drugi plan u pripremi, a to je da u drugom poluvremenu Strinić igra na lijevom boku a da Vida igra stopera, ali se kod Strinića pojavio mali problem pa sam bio prisiljen držati Vidu cijelo vrijeme na lijevom boku, naveo je Dalić.

Ocijenio je da je igra Hrvatske protiv Brazila bila sjajna prvih 60 minuta.

- Postigli smo što sam želio, visoki presing, kompaktnost, agresiju i blok te smo bili bolji od Brazila u tom dijelu utakmice. U nastavku smo malo popustili, što me smeta, da nismo pokušali kod 0-1 napraviti nešto više, bili smo bojažljivi, kazao je. No, naglasio je Dalić, igrali smo protiv Brazila, najbolje momčadi na svijetu. To je bio spektakl za Hrvatsku igrati protiv Brazila a ujedno dobar test za nas - kazao je izbornik, rekavši da pokazano na toj utakmici nije dovoljno, ali da ima još 15 dana za popravak.

- Igrači su bili umorni jer je bilo teško vrijeme, 16 sati, i puno su radili u fazi obrane s visokim presingom, a tako se ne može igrati cijelu utakmicu, s tim da neki nisu ni igrali posljednjih 20-tak dana, rekao je. Dobro smo trenirali u Rovinju i sad slijedi regeneracija. Za sljedećoj utakmici ćemo se Senegalu posvetiti kao Nigeriji, a utakmica na Svjetskom prvenstvu s Nigerijom nam je najvažnija ali nije presudna. Tu moramo biti pravi, i ako ponovimo igru iz ovakvog ovakvo prvo poluvremena neće biti problema - ustvrdio je izbornik.

Na pitanje o Mandžukićevu stanju, Dalić je naveo da je bolje za igrače koji imaju male probleme da ne igraju sad, nego da izgube poslije deset treninga i pravu utakmicu na prvenstvu. Ocijenio je da igrači koji su ušli protiv Brazila u drugom poluvremenu nisu najbolje odigrali, čim je izgubljeno drugo poluvrijeme, ali ih je opravdao rekavši da nije lako ulaziti protiv Brazila u igru, pogotovo ojačanog igrom Neymara.

Na pitanje je li Vida na lijevom boku opcija i za igru protiv Messija, Dalić je kazao da je želio probati s brzim i živim igračem te dobrim defenzivcem na toj poziciji.

- No, tu dolazi do problema u napadu, narušava se balans momčadi. Ali, sve će ovisiti o rezultatu utakmice s Nigerijom, ako dobro prođe, posvetit ćemo se više fazi obrane protiv Argentine - kazao je Zlatko Dalić.

Ustvrdio je da je za njega odlazak na Svjetsko prvenstvo najveći događaj u trenerskoj karijeri.

- Sasvim sam miran, samouvjeren i pun vjere u igrače - naglasio je.