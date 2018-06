Neymar svoju kolekciju dresova popunio s hrvatskim 'kvadratićima'

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je prvu pripremnu utakmicu uoči SP-a. U prijateljskoj utakmici u Liverpoolu izabranike Zlatka Dalića nadigrao je Brazil s 2:0.

Vatreni tako niti u četvrtom međusobnom susretu nisu nadjačali Seleção, koji sada ima tri pobjede, a jedna utakmica završila je neodlučeno.

Igrač su nakon susreta razmjenjivali dresove, a najraspoloženiji za 'trampu' bio je Neymar. Brazilski napadač prvo je na terenu razmijenio dres s Ivanom Rakitićem, bivšim suigračem iz Barcelone, a svoju misiju nastavio i u hodniku ispod tribine na Anfieldu.

Ivan is such a better friend for Neymar than Messi. I like Messi, but it's true. #NeymarJr #Rakitic #SeleçãoBrasileira #BRACRO pic.twitter.com/aj1V0ITxPZ