SVLADALI NJEMAČKU

Hrvatski gluhi rukometaši po šesti put osvojili zlato na Olimpijskim igrama

Koeln: Susret Hrvatske i Islanda na Europskom prvenstvu u rukometu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.11.2025.
u 17:00

Finalni dvoboj s Nijemcima je bio izjednačen i rezultatski neizvjestan sve do rezultata 14-14, kad su hrvatski rukometaši serijom 6-0 prelomili utakmicu i više nisu dopustili suparnicima da im se približe na manje od četiri gola razlike.

Hrvatska muška rukometna reprezentacija po šesti put u povijesti je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama gluhih, pobijedivši u današnjem finalu u Tokiju reprezentaciju Njemačke s 30-23 (12-12).

Hrvatski rukometaši su tako obranili naslov osvojen prije tri godine u Brazilu, a ovo im je ukupno deveto deflimpijsko odličje. Uz šest zlatnih medalja, imaju srebro iz Kopenhagena 1997. te dvije bronce iz Sofije 1993. i Samsuna 2017.

Brončanu medalju je osvojila reprezentacija Francuske koja je sa 26-20 pobijedila reprezentaciju Srbije.

rukomet

Avatar Stradun
Stradun
17:41 25.11.2025.

Sve čestitke!

