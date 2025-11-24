Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
KLAUDIJA BUBALO

'Igrala sam za Jugoslaviju u ljeto '91., osjećalo se da se nešto kuha, čekali smo poziv...'

Autor
Damir Mrvec
24.11.2025.
u 12:15

Jako sam vezana za Zagreb i nikad mi nije palo na pamet da odem u Koprivnicu, gdje bih imala bolje uvjete. Toliko sam dugo u Lokomotivi da već mogu dobiti mirovinu - rekla nam je proslavljena hrvatska rukometašica, sada direktorica zagrebačke Lokomotive

Klaudija Bubalo, bivša hrvatska rukometašica, danas je direktorica Ženskog rukometnog kluba Lokomotiva, ali i nastavnica tjelesnog odgoja u u zagrebačkoj Osnovnoj školi Rapska. Bila je jedna od stožernih igračica hrvatske reprezentacije početkom devedesetih, sudionica brojnih velikih natjecanja. Šesto mjesto Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 1997. godine do danas je naš najbolji plasman. Može li današnja generacija nešto promijeniti? Naime, sljedeći tjedan u Nizozemskoj i Njemačkoj počinje Svjetsko prvenstvo.

– Prvo moram naglasiti da je u posljednjih nekoliko godina došlo do velikih promjena u reprezentaciji. Jedna generacija je otišla, nova je došla. Nekako se na brzinu napravila ta smjena generacija. Ta smjena dogodila se dijelom zbog izbornikove želje, a dijelom su neke rukometašice same odustale. Što se tiče očekivanja, ne znam što bih rekla. Sama činjenica da smo na Svjetsko prvenstvo došli s pozivnicom dovoljno govori da uopće nismo ni računali da ćemo igrati. Zahvaljujući dobrom radu Hrvatskog rukometnog saveza, dobili smo tu pozivnicu. Žao mi je što nismo bolje iskoristili onu brončanu medalju na Europskom prvenstvu 2020. godine. Te igračice trebale su još i danas biti okosnica reprezentacije bez obzira na to što bi neke imale po trideset godina. One su trebale biti temelj uvođenja novih igračica. Te igračice danas su u najzrelijim igračkim godinama. Nažalost, izborniku Obrvanu dogodio se velik broj ozljeda tako da na Svjetsko prvenstvo ide s mladom reprezentacijom. Puno toga nedostaje nam u vanjskoj liniji i na mjestu kružne napadačice. Prije svega želim da se sve vrate zdrave i da odigraju najbolje što mogu – kaže Klaudija.

Ključne riječi
Lokomotiva Hrvatska Jugoslavija rukomet klaudija bubalo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja