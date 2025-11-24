'Igrala sam za Jugoslaviju u ljeto '91., osjećalo se da se nešto kuha, čekali smo poziv...'

Klaudija Bubalo, bivša hrvatska rukometašica, danas je direktorica Ženskog rukometnog kluba Lokomotiva, ali i nastavnica tjelesnog odgoja u u zagrebačkoj Osnovnoj školi Rapska. Bila je jedna od stožernih igračica hrvatske reprezentacije početkom devedesetih, sudionica brojnih velikih natjecanja. Šesto mjesto Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 1997. godine do danas je naš najbolji plasman. Može li današnja generacija nešto promijeniti? Naime, sljedeći tjedan u Nizozemskoj i Njemačkoj počinje Svjetsko prvenstvo.



– Prvo moram naglasiti da je u posljednjih nekoliko godina došlo do velikih promjena u reprezentaciji. Jedna generacija je otišla, nova je došla. Nekako se na brzinu napravila ta smjena generacija. Ta smjena dogodila se dijelom zbog izbornikove želje, a dijelom su neke rukometašice same odustale. Što se tiče očekivanja, ne znam što bih rekla. Sama činjenica da smo na Svjetsko prvenstvo došli s pozivnicom dovoljno govori da uopće nismo ni računali da ćemo igrati. Zahvaljujući dobrom radu Hrvatskog rukometnog saveza, dobili smo tu pozivnicu. Žao mi je što nismo bolje iskoristili onu brončanu medalju na Europskom prvenstvu 2020. godine. Te igračice trebale su još i danas biti okosnica reprezentacije bez obzira na to što bi neke imale po trideset godina. One su trebale biti temelj uvođenja novih igračica. Te igračice danas su u najzrelijim igračkim godinama. Nažalost, izborniku Obrvanu dogodio se velik broj ozljeda tako da na Svjetsko prvenstvo ide s mladom reprezentacijom. Puno toga nedostaje nam u vanjskoj liniji i na mjestu kružne napadačice. Prije svega želim da se sve vrate zdrave i da odigraju najbolje što mogu – kaže Klaudija.