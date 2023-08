Hrvatski Amerikanac pomeo Švedsku: 'Imam osjećaj da je ova momčad gladna uspjeha'

Nakon Belgije (86:55), Hrvatska je na pretkvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre razbila i Švedsku (99:67) i sada poletno čeka srijedu i utakmicu s Nizozemskom. A taj nam susret, ne izgubimo li 18 razlike, donosi prvo mjesto u skupini i izbjegavanje Turske u polufinalu. Dakako, ukoliko domaćin ovog istanbulskog turnira danas pobijedi Ukrajinu što se od moćne reprezentacije izbornika Ergina Atamana i očekuje. Utakmicu sa Šveđanima, naši su defanzivno započeli vrlo loše, točnije igrači koji su bili zaduženi za čuvanje švedskog beka Clarancea koji je u četiri i pol minute zabio četiri trice. Jedan od njih bio je i Badžim koji je šuterski (tricom i dvicom) pomogao da sa zaostatka od osam koševa (12:20) ipak dobijemo prvu četvrtinu (24:22).

'Pomahnitali' bivši igrač Osijeka

Kad smo u 13. minuti poveli sa devet razlike (33:24) Hezonja je poviknuo "idemo se sada odvojiti". No, do toga nije došlo ne samo zato što ovo naše atletično krilo nije služio šut kao dan prije (trica 1-6) nego i zbog toga što naša obrana na perimetru nikako nije uspjevala zaustaviti Clarancea koji je "imao rođendan". Čovjek nam je za 14 i pol minuta zabio 26 koševa (šest trica) ali je "pomahnitali" bivši igrač Osijeka u nastavku zabio samo tri koša.A u čemu je bila tajna defanzivne promjene pojasnio je Zubac:

- Išli smo preko u blokovima, bekovi su ga gurali dolje na mene i to me pomoglo. Osim toga, mijenjali smo igrače na njemu, Smitha, Filipovića i Badžima i tako ga izmarali pa je na kraju od trenera i sam tražio predah.

Sva je sreća da je naš napad solidno funkcionirao, centri Zubac (sedam asistencija) i Šarić (četiri asistencije) su proigravali a Smith je pogađao (16 koševa, četiri trice). S istekom prvog poluvremena Dario Šarić je pogodio tricu na dodavanje Zupca pa se na veliki odmor otišlo s hrvatskih "plus devet" (51:42).

A u prvom dijelu upravo je teški centar Zubac bio naš najbolji igrač odradivši svojih 17 minuta sa devet koševa, sedam asista i šest skokova i dvije blokade.

- Da sam znao da sam na sedam asistencija išao bih na triple-double - našalio se naš prvi centar nakon utakmice, po valorizaciji opet prvi igrač naše reprezentacije.

Početkom nastavka naši se koševima Smitha, Šarića i Zupca odvajaju na "plus 15" (59:44) a Badžim (dvaput) i Filipović (jednom) ne koriste tricaške prilie da naši odu i preko 20. Srećom, naša obrana je čelična, u trećoj četvrtini prima samo sedam koševa, pa se na mali odmor, uz dvije trice kapetana Šarića, odlazi na hrvatskih "plus 23" (72:49). A to izborniku Sesaru daje priliku da posljednju dionicu započne s petorkom u kojoj su bila samo dva nositelja igre (Smith, Hezonja). No, i ta petorka igra dobru obranu pa prednost ne da pada nego i raste na konačnih "plus 32" (99:67).

S 24 koša, naš najbolji strijelac bio je Amerikanac Jaleen Smith koji je kazao:

- Uzeo sam što su mi ponudili, Šveđani su mi išli ispod bloka pa sam zabijao trice. Ove godine sam opušteniji nego lani na Eurobasketu jer me ovaj izbornik koristi na dvojci a lani sam imao problema u organizaciji igre.

Jay, kako ga suigrači zovu, drži da je još nešto bolje u ovom sastavu. Ako ništa drugo, glatko izborene pobjede protiv reprezentacija s kojima smo se posljednjih godina često mučili i u najjačem sastavu.

- Imam osjećaj da je ova momčad gladna. Treneri rade dobar postao, drže nas u ovom trenutku. Tko god uđe s klupe unosi novu energiju. Svi jako rade za momčadski uspjeh.

Šarić i Zubac su dodana vrijednost

Ono što izbornika Sesara raduje je pak sljedeće:

- Nakon što su nam Šveđani u prvih pet minuta zabili 20 koševa u narednih 15, do poluvremena, zabili su još toliko jer smo mi podigli obranu koja je posebice dobro funkcionirala u trećoj četvrtini. Teško je svaku utakmnicu držati od prve do zadnje minute no imali smo dobrih stvari. Doduše, u odnosu na utakmicu s Belgijom, bilo je dosta stvari koje smo zbrljali u napadu no kada zabijete 99 koševa i imate 27 asistencija teško je reći nešto protiv igrača.

Od tih 27 dodavanja po sedam su imali centri Zubac i Šarić što je dodatna vrijednost.

- To su dva ekstra kvalitetna visoka igrača i znali smo da će ih suparnici udvajati a oni su iz tih situacija dobro distribuirali loptu. Šarić je u prvom poluvremenu bio sjajan u obrani i u asistiranju ali nije bilo njegovih koševa no kada je on počeo pogađati otišli smo na veliku prednost. Moram biti zadovoljan timskom igrom a prije svega kako smo djelovali kada smo u obrani sve preuziumali - kazao je Sesar.