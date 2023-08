Šarić bacao se u reklame, Zubac gospodario reketom, Hezonja zabio šest trica

Dugo na nekom, uvjetno rečeno, velikom ljetnom natjecanju nismo vidjeli tako uvjerljivu Hrvatsku kakva je istrčala protiv Belgije i ostvarila jednu do svojih najvećih pobjeda posljednjih godina (86:55). Hrvatska izbornika Josipa Sesara razbila je Belgiju Darija Gjergje, nesuđenog hrvatskog izbornika, koji je prigodom intoniranja himni, neobične li geste, držao ruku na srcu i kod belgijske i hrvatske himne.

Hrvatski izbornik započeo je susret s petorkom koju su činili Filipović, Badžim, Smith, Šarić i Zubac pri čemu je naturalizirani Amerikanac Smith (8 koševa, 5 asista) bio zadužen za naganjanje najboljeg suparničkog igrača, razigravača Lecomtea (16 koševa, 4 asista).

Hrvatska je utakmicu započela autoritativno, s dobrom obranom, što se vidjelo već nakon prve četvrtine koja je završila 18:8. I u drugih deset minuta igrala se dobra obrana pa su naši na veliki odmor otišli s 39 postignutih i samo 18 primljenih koševa.

Stožerni centar Ivica Zubac (213 cm) zatvorio je prilaze reketu a bio je i efikasan pa je već u prvom poluvremenu upisao dvostruko dvoznamenkasti učinak, takozvani double-double (12 koševa, 10 skokova, 1 blokada).

No, Hrvatska je gradila razliku i kada je kapetan Dario Šarić igrao na petici pa je u prvih 20 minuta sve to izgledalo jako dobro. Raspoložen je bio i Mario Hezonja (9 koševa, tri trice) a jedina loša vijest je bila što se ozlijedio Borna Kapusta pa je Sesar morao probati Smitha na mjestu razigravača premda je on više bek-šuter.

Kapusta je odigrao manje od četiri minute nakon čega je sjeo na klupu držeći se za rame. Nakon izlaska iz svlačionice nije se zagrijavao pa više nije ni ulazio u igru i nakon ove utakmice bilo je neizvjesno što će biti s njim do kraja turnira.

No, nije to naše omelo u zidanju još veće razlike pa je s tricom Hezonje treća četvrtina završila s hrvatskom prednošću od čak 38 razlike (69:31). Baš u završnici te dionice, na "plus 35" Šarić se za jednom loptom "bacio u reklame" što govori o pristupu susretu cijele momčadi koju predvodi borbeni Šibenčanin.

Šarić je s parketa izašao početkom posljednje četvrtine, na 40 razlike (71:31), s uknjiženih 17 koševa, četiri asista i tri osvojene lopte. Još prije njega na klupu je sjeo naš prvi centar Ivica Zubac s upisanih 18 koševa i 14 skokova i tri blokade među kojima je bila i ona na De Ridderu (11 koševa, 11 skokova), velikoj belgijskoj nadi i najboljem igraču Eurobasketa mladih reprezentacija.

Publiku u istanbulskoj Sinam Erdem Areni uveseljavao je i naš najbolji strijelac Mario Hezonja koji je ubacio šest trica odnosno 22 koša. A u vrijeme njegove kanonade Hrvatska je, u 33. minuti otišla na nevjerojatnih 46 razlike (79:33). A možda bi konačna razlika bila i veća da hrvatski izbornik nije odlučio odmarati svoje senatore jer mu trebaju za utakmicu sa Švedskom (ponedjeljak, u 19 sati).

A to bi trebala biti i utakmica za prolaz u polufinale ovog turnira jer Švedska je, nakon produžetka, pobijedila Nizozemsku (91:88). No, vratimo se mi najboljim akterima ovog susreta, za početak čovjeku koji je zatvorio hrvatski reket.

- To mi je posao. Tu se najugodnije osjećam. Vjerovali su mi suigrači, pokrivao sam ih iza a oni su odradili odličan posao na perimetru. Znam da smo kvalitetni, igrali smo na pravi način, lopta se kretala. Nisam bio siguran kako će funkcionirati obrana no ovo je izgledalo dobro - kazao je Ivica Zubac, po valorizaciji (37 indeksnih bodova) igrač utakmice.

- Posljednji put sam u hrvatskom dresu pobijedio nekog ovako uvjerljivo valjda još u juniorima. Čvrsto smo krenuli, od podbacivanja smo bili agresivni. Oni nisu došli u punom sastavu, osjetili smo da bi bilo bolje da ih stisnemo odmah od početka, da zagospodarimo na terenu. No, ništa nismo napravili tek je početak turnira - kazao je i upozorio kapetan Dario Šarić.

Belgijski izbornik Dario Gjergja prošao je kroz miks-zonu vidno nezadovoljan a kako ne bi i bio kada je izgubio s razlikom koja ne opisuje realni odnos snaga ovih reprezentacija.

- Ušli smo u utakmicu s previše respekta i loš šut. Hrvatska je evidentno bolja. Mi smo ušli u podmlađivanje no to je očito bilo preradikalno. Ovo je sve proba, da vidimo na koga možemo računati.

Hrvatski mu kolega Josip Sesar zračio je zadovoljstvom sretan što su njegovi izabranici u susret ušli autoritativno i agresivno.

- Normalno je da je rezultat uvijek bitan, pogotovo kada se radi o reprezentaciji. Svi to proživljavaju jače, u dobrim utakmicama uživaju a u lošim pate. Ono što je meni bilo bitno jest da kliknemo kao momčad i da su četiri najiskusnija igrača - Šarić, Zubac, Hezonja i Smith - vidjeli kako su im podijeljene uloge. Bilo je bitno da u defenzivi ne gubimo glavu, preuzimali smo, usmjeravali smo. Od 40 minuta 30 smo odigrali sjajno.