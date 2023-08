Hrvatska - Belgija 39-18: Potpuno jednostrana utakmica. Belgija ne može zaprijetiti Hrvatskoj

Pretkvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu počele su u subotu 12. kolovoza, a igrat će se sve do nedjelje, 20. kolovoza. Hrvatska košarkaška reprezentacija u Istanbulu će u konkurenciji s drugih sedam nacionalnih momčadi pokušati osigurati pobjedu u pretkvalifikacijskom turniru i nastup u Parizu.

Pred hrvatskom košarkaškom reprezentacijom su tri protivnika: Belgija, Nizozemska i Švedska. Dvije reprezentacije koje završe prve u grupi odlaze u polufinale, gdje se susreću s dvije najbolje reprezentacije iz grupe u kojoj su Turska, Ukrajina, Bugarska i Island.

Prva utakmica Hrvatske je ona protiv Belgije, koja je na rasporedu danas u 14:15, a televizijski prijenos možete pratiti putem kanala Maxsport 1. Nakon toga će hrvatski predstavnici igrati protiv Švedske u ponedjeljak i Nizozemske u srijedu.

Tekstualni prijenos po četvrtinama:

PRVA ČETVRTINA

Hrvatska je dobro otvorila košem Zubca. Nakon tog je Belgija zabila dva koša za redom, ali Hrvatsku u vodstvo brzo vraća Šarić svojom prvom tricom. Hrvatska je zatim vodstvo nastavila povećavati koševima Zubca, Badžima i Hezonje sve do konačnih 18 - 8 na kraju prve četvrtine. U drugu ulaze sa 10 poena prednosti.

DRUGA ČETVRTINA

Hezonja je otvorio tricom za 14 poena prednosti, no brzo ih na 12 smanjuje Samardžić. Hezonja pogađa još jednu tricu, a malo zatim, pri rezultatu 29-16, Sesar zove minutu odmora. Nakon odmora Hrvatska nastavlja žustrim ritmom i diže se sve do 18 poena prednosti. Jednostrana utakmica nastavila se do kraja druge četvrtine i rezultata 39-18.