VIDEO Kukoč uveo Gasola u kuću slavnih: 'Bio si mi uzor i nadahnuo me da slijedim tvoj put'

Košarkaška kuća slavnih je u subotu navečer dobila novoga člana. Riječ je o Španjolcu Pau Gasolu kojeg je u kuću slavnih uveo Toni Kukoč. Kukoč je njen član dvije godine, a Španjolac je otkrio kako mu je upravo Hrvat bio najveći uzor tijekom djetinjstva, a posvetio mu je i nekoliko riječi na ceremoniji.

"Da ste mi rekli kad sam bio mlad i kad sam odrastao u malom gradu Llobregatu da ću jednog dana ne samo upoznati Tonija Kukoča nego da će me on uvoditi u Kuću slavnih, ne bih vam vjerovao. Ali evo nas, Toni. Toni je bio sjajan igrač. Inspirirao je toliko mnogo europskih igrača", rekao je Gasol.

"Bio si mi uzor i nadahnuo si me da slijedim tvoj put", rekao je izravno Kukoču pa nastavio: "Kao dijete sam gledao NBA ligu i bio sam oduševljen Chicagom. Kao i svima, Jordan je bio apsolutna zvijezda, no gotovo jednako mi se sviđao Kukoč. Gledao sam ga i htio igrati baš kao i on."

Španjolčevu karijeru su obilježili brojni trofeji i nagrade. Osvojio je dva naslova prvaka NBA s Los Angeles Lakersima, a s reprezentacijom tri europska i jedno svjetsko prvenstvo.

