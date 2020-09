Hrvatska ženska reprezentacija izgubila 1:4 protiv Rumunjske

U kvalifikacijama za Euro 2022. hrvatska ženska nogometna reprezentacija u utorak je u gradiću Mogosoaia kraj Bukurešta poražena od Rumunjske s 1-4 (1-3), iako je povela u 9. minuti pogotkom Ivane Rudelić.

No, već u 16. minuti Rumunjke dolaze do izjednačenja autogolom hrvatske kapetanice Ive Landeke. Do kraja poluvremena Rumunjke postižu još dva pogotka, a mrežu su zatresle Mara Batea (39) i Andrea Herczeg (45+3). Konačnih 4-1 postavila je Laura Rus (67).

Prije četiri dana nogometašice Hrvatske su protiv favorizirane Švicarske u Zaprešiću odigrale 1-1. Hrvatske nogometašice, koje više nemaju izgleda za plasman na Euro, u preostale dvije utakmice kvalifikacija su domaćini, 27. studenoga protiv Litve i 1. prosinca protiv Rumunjske.