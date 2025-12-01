Preokret u Beogradu: Poznat nasljednik legendarnog Željka Obradovića u Partizanu

Dramatični dani u beogradskom košarkaškom gigantu napokon dobivaju svoj epilog, a vijest koja je odjeknula regijom potvrđuje da je jedna velika era službeno završena. Nakon niza razočaravajućih rezultata u Euroligi, gdje je momčad upisala svega četiri pobjede u prvih trinaest utakmica, legendarni Željko Obradović odlučio je povući se s mjesta glavnog trenera. Njegova ostavka, službeno potvrđena u subotu ostavila je navijače u šoku, ali i otvorila pitanje tko je dovoljno hrabar da preuzme užarenu klupu u ovako delikatnom trenutku. Iako se isprva činilo da će potraga potrajati, srpski mediji navode kako je uprava kluba ekspresno reagirala i pronašla rješenje u dobro poznatom licu. Andrea Trinchieri, karizmatični talijanski stručnjak koji je već vodio crno-bijele, isprofilirao se kao glavni i jedini ozbiljni kandidat za Obradovićevog nasljednika, čime bi se trebala zatvoriti jedna od najburnijih epizoda u novijoj povijesti kluba.

Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jest potpuni preokret koji se dogodio u samo nekoliko dana pregovora između kluba i talijanskog trenera. Naime, prema izvorima bliskim klubu, Trinchieri je prvobitno odbio ponudu Partizana, zahvalivši se na interesu dok je situacija s Obradovićem još uvijek bila pravno i formalno neriješena. Talijan nije želio ulaziti u pregovore dok je legenda kluba još uvijek figurirala kao trener, no nakon što je Obradović i službeno napustio kormilo, prepreke su uklonjene. Došlo je do velikog zaokreta i Trinchieri, koji je prošlog tjedna već boravio u Beogradu, sada je nadomak potpisivanja ugovora. Ovaj potez uprave Partizana tumači se kao pokušaj hitne stabilizacije momčadi koja je, osim rezultatske krize, upala i u duboku psihološku letargiju, a upravo je Trinchieri poznat kao trener koji svojom energijom može brzo prodrmati svlačionicu.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Povratak Andree Trinchierija u Beograd budi snažne emocije kod navijača, s obzirom na to da je njegov prvi mandat od 2018. do 2020. godine ostao upamćen po atraktivnoj košarci i osvojenim trofejima. Talijanski stručnjak vodio je Partizan do naslova u Kupu Radivoja Koraća dvije godine zaredom, kao i do trofeja u ABA Superkupu, a mnogi se s nostalgijom prisjećaju sezone prekinute pandemijom koronavirusa kada je Partizan bio prvi u ABA ligi i Eurokupu. Njegova povezanost s klubom i razumijevanje specifičnog mentaliteta beogradske publike ključni su faktori zbog kojih je uprava inzistirala upravo na njemu. Nakon odlaska iz Beograda, Trinchieri je s uspjehom vodio Bayern München, a posljednji angažman imao je u litvanskom Žalgirisu, s kojim se rastao na kraju prošle sezone, što ga je učinilo idealnim slobodnim kandidatom za ovaj posao.

Situacija u koju dolazi, međutim, daleko je od idealne i zahtijevat će svu njegovu taktičku i psihološku vještinu kako bi vratio klub na pobjedničke staze. Predsjednik kluba Ostoja Mijailović u svom je obraćanju javnosti otkrio šokantne detalje o atmosferi unutar tima, navodeći kako su se igrači počeli bojati vlastitih navijača zbog loših rezultata. Mijailović je prenio i dramatične riječi samog Željka Obradovića koji je, obrazlažući svoju ostavku, rekao kako "ne želi doživjeti tragediju na klupi Partizana", aludirajući na nepodnošljiv pritisak i stres koji je posao nosio. U takvom okruženju, gdje se isprepliću strah, visoka očekivanja i rezultatski imperativ, Trinchieri preuzima momčad koja hitno treba šok-terapiju kako bi spasila sezonu u europskom natjecanju, ali i vratila dominaciju u regionalnim okvirima.

Andrea Trinchieri u Beograd donosi golemo međunarodno iskustvo koje je skupljao vodeći neke od najjačih europskih klubova. Trenersku karijeru počeo je graditi u Italiji, gdje je vodio klubove poput Triboldija, Juveasserte, Verolija i Cantua, prije nego što se otisnuo u inozemstvo. Njegov trenerski put vodio ga je preko ruskog UNICS-a do njemačkog Brose Bamberga, gdje je ostavio dubok trag, pa sve do klupa euroligaša Bayerna i Žalgirisa. Upravo ta sposobnost prilagodbe različitim košarkaškim kulturama i sustavima ono je što Partizanu sada nasušno treba. Očekuje se da će finalni dogovori biti zaključeni u najkraćem roku, a ako sve prođe prema planu, Trinchieri će imati težak zadatak da u "delikatnoj situaciji", kako ju opisuju mediji, ponovno izgradi povjerenje između tribina i parketa.