Hrvatska pobijedila Mađarsku, ali još nije osigurala završni turnir

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u posljednjem je kolu skupine C Zlatne europske lige sa 3:0 (25:21, 25:16, 25:23) svladala Mađarsku, no niti s tom pobjedom još uvijek nisu osigurale nastup na završnom turniru jer nisu okončana natjecanja u preostale dvije skupine.

Kapetanica Samanta Fabris je sa 15 poena bila najučinkovitija u hrvatskim redovima, a slijedile su je Matea Ikić s 14 poena te Laura Miloš s 11 poena. Hrvatska je imala 11 blokova u odnosu na suparničkih sedam te 13 neforsiranih pogrešaka prema 14 reprezentacije Mađarske.

- Zadovoljni smo rezultatom. Rasli smo iz utakmice u utakmicu. Najviše me veseli što ova ekipa ima još puno prostora za napredak. Nadam se da ćemo dobiti priliku za 'Final Four' jer radom i disciplinom možemo pokazati još veće i bolje stvari - istaknula je Fabris.

- Jako sam sretna i ponosna zbog ove pobjede. Nadam se da će nam se poklopiti neki rezultati drugih skupina te da ćemo otići na 'Final Four' i pokazati koliko znamo i možemo. Trebalo nam je malo vremena da se uhodamo no iz utakmice u utakmicu igrale smo sve bolje i pokazale pravu kvalitetu. Nadam se da ćemo dobiti priliku sudjelovati u 'Final Fouru' te onda tamo pokazati da to i zavrijeđujemo - rekla je srednja blokerica Božana Butigan.