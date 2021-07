Hrvatska nada u atletici: Bilo bi idealno kada bi se poklopili 22 metra i medalja

Uz Sandru Perković i Saru Kolak, jedan od hrvatskih atletskih aduta na sljedećim Olimpijskim igrama u Tokiju bit će bacač kugle Filip Mihaljević. I dok Sandra ima već dva olimpijska zlata, a Sara jedno, Filip će u Tokiju tražiti svoju prvu olimpijsku kolajnu. Inače, za sada hrvatska atletika ima samo ženske medalje na Igrama. Uz Sandru i Saru, dvije medalje, srebrnu i brončanu, osvojila je Blanka Vlašić u visu. Filip Mihaljević ove je sezone u odličnoj formi. Njegov hitac od 21,94 metra iz lipnja ove godine trenutačno je šesti rezultat na svjetskoj rang-ljestvici ove sezone. U ludoj sezoni Amerikanac Ryan Crouser 18. lipnja bacio je svjetski rekord – 23,37 metara i on je zasigurno favorit broj jedan za zlato u Tokiju.

– Idem u Tokio s ciljem da uđem u finale, to je osnovna želja. Sezona je do sada bila uspješna, zadovoljan sam rezultatima i formom pa s optimizmom gledam prema Olimpijskim igrama. Najvažnije je da putovanje prođe bez problema, da ostanemo negativni na COVID i dođemo na natjecanje bez problema – istaknuo je Mihaljević, koji će prvi tjedan u Japanu provesti u Kagawi, a u Olimpijsko selo ući će tek 30. srpnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Marija Selak Raspudić u studiju Večernjeg TV-a

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Riju je bio skroman

Neće mu biti prvi put da nastupa na Igrama. Prije četiri godine u Riju je zapeo u kvalifikacijama. Hicem od 19,69 metara bio je tek 11. u svojoj skupini. Četiri godine kasnije kugla mu leti čak dva metra dalje...

– Dobro smo trenirali, iza sebe imam nekoliko vrlo dobrih tjedana i nadam se da ću nastaviti u tom ritmu. Najvažnije su kvalifikacije 3. kolovoza, treba biti maksimalno koncentriran za taj dan jer mogu biti komplicirane. Imate samo tri hica, a konkurencija je strašno velika. Kugla je vrlo jaka disciplina, mnogo je kandidata za medalje i biti među 12 ljudi u finalu bio bi velik uspjeh – dodaje Mihaljević.

Ne kažu uzalud stručnjaci da je kugla trenutačno jedna od najjačih atletskih disciplina što se tiče koncentracije kvalitete. Uz Crousera do medalje mogu Kovacs, Walsh, Haratyk, Sinančević, Bertemes, Fabbri, Romani... Na posljednjem SP-u u Dohi 2019. za medalju je trebalo baciti preko 22,90 metara. Za one koji se ne sjećaju tog sjajnog finala, zlato je osvojio Joe Kovac hicem od 22,91 metar, drugi i treći bili su Ryan Crouser i Tomas Walsh hicima od 22,90 metara. Na Igrama u Riju pobijedio je Crouser hicem od 22,52 metra, a za medalju je bio dovoljan hitac od 21,36 metara.

Čeka se odličje izvan dvorane

– Naravno, moje ambicije su najveće, želim baciti najbolji rezultat, želim prebaciti 22 metra pa ćemo vidjeti što će mi to donijeti. Nema u kugli pravila, medalje su se znale osvajati s 21 metar, ali nekad je i 22,50 bilo malo – istaknuo je Filip.

Njegovih 21,31 metar iz ožujka, s Europskog dvoranskog prvenstva u Torunu, gdje je to bilo dovoljno za broncu, donijelo bi mu odličje i na svim olimpijskim natjecanjima od Barcelone 1992. do Londona 2012. Jedino bi bez medalje ostao u Rio de Janeiru, gdje je za broncu Novozelanđaninu Tomasu Walshu bio potreban hitac od 21,36 metara. Filip za sada u karijeri ima dvije medalje, obje brončane i obje s dvoranskih prvenstava. Jedna je sa Svjetskog, druga s Europskog. Ali, ne treba zaboraviti da je Filip bio europski prvak do 23 godine 2015. godine u Estoniji te drugi na Europskom juniorskom prvenstvu u Rietiju 2013. godine.

Uz Filipa će u Tokiju biti trener Marko Mastelić, mladi stručnjak iz ASK-a, koji je trenirao i Stipu Žunića.

– Filip je spreman, dobro je radio, napravili smo sve što smo planirali. Ima dobar kontinuitet rezultata, ustalio se preko 21 metar i još ima vremena za napredak. Želja nam je da nastavimo pomicati granice, da postane prvi Hrvat koji je prebacio 22 metra. To bi bio izuzetan rezultat – istaknuo je Mastelić.

Mihaljevića i njegova trenera na Olimpijske igre u Tokiju ispratio je i novoizabrani predsjednik ASK-a Goran Vuković, koji je na toj poziciji prije dva tjedna zamijenio bivšeg dugogodišnjeg čelnika Ivana Veštića, aktualnog predsjednika Hrvatskog atletskog saveza.

– ASK je stabilan i uredan klub, preuzimamo ga u vrlo dobrom stanju, na čemu moram zahvaliti bivšem predsjedniku Ivanu Veštiću. Naši planovi su jasni, želimo napraviti nekoliko koraka naprijed, modernizirati klub, pokrenuti nove projekte i postati najbolji atletski klub u Hrvatskoj – poručio je Vuković.