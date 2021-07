Neće se ponoviti švedski Boras kada nismo osvojili nijednu medalju

Nakon što je Tallinn bio domaćin Europskom atletskom prvenstvu do 23 godine, od danas do nedjelje bit će domaćin Europskom atletskom juniorskom prvenstvu. U konkurenciji do 23 godine ostali smo bez medalje premda je Marija Tolj u bacanju diska bila ta od koje se to očekivalo. U konkurenciji juniora Hrvatska je redovno osvajala medalje.

Na tablici medalja Hrvatska je na sjajnom 25. mjestu. Do sada smo na europskim juniorskim prvenstvima osvojili 22 medalje, od čega devet zlatnih, šest srebrnih i sedam brončanih. Na posljednjem juniorskom EP-u u švedskom Borasu nismo osvojili nijednu medalju. No u Grossetu 2017. Marin Bloudek bio je zlatni na 800 metara, a Eva Mustafić srebrna u bacanju kladiva. Najuspješniji smo bili 2001. godine, također u Grossetu kada su Ivana Brkljačić (kladivo) i Ljiljana Ćulibrk bile zlatne, Vera Begić (disk) srebrna, a Igor Blažević (100 m) brončani. Na tom EP-u Blanka Vlašić bila je četvrta.

Naši aduti na ovogodišnjem EP-u su Veronika Šokota u bacanju koplja (peti hitac ove sezone u Europi u juniorskom uzrastu) i Klara Koščak u skoku u dalj. Zanimljivo je da je Koščak dvije godine mlađa od suparnica, a u svom uzrastu (2004. godište) ima trenutačno treći najduži skok u Europi – 6,30 metara. U muškoj konkurenciji Dominik Škorjanc blizu je medalji na 400 metara prepone (ima peti rezultat sezone) i Martin Mlinarič u visu.