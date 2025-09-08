Hrvatska mu ovo neće zaboraviti! Igrao je za Jugoslaviju pa u centru Zagreba izazvao golemi skandal

Dejan Savićević (58), jedan od najboljih nogometaša s ovih prostora, ponovno je u Zagrebu, ovoga puta u ulozi predsjednika crnogorskog saveza. Iako je njegova karijera ispunjena trofejima s Crvenom zvezdom i AC Milanom, gdje su ga prozvali "Il Genio" (Genijalac), u Hrvatskoj ga se mnogi sjećaju po incidentu iz listopada 1999. godine. Uoči ključne kvalifikacijske utakmice između Hrvatske i SR Jugoslavije, Savićević je ispred hotela Sheraton davao izjavu kada mu je prolaznik dobacio: "Ti si gono". Njegova reakcija postala je viralan video koji ga je, htio on to ili ne, trajno obilježio. "J***m te u usta da te j***m. U ta škrbava usta te j***m! Dođi vamo, p***o jedna, popuši ga malo, purgeru!", urlao je Savićević. Godinama kasnije izrazio je žaljenje, tvrdeći da nije ponosan na te riječi i da je redatelja molio da izreže taj dio, što ovaj nije učinio.

Njegov odnos sa Zagrebom i Maksimirom oduvijek je bio napet. Deset godina prije tog ispada, 1989. godine, reprezentacija Jugoslavije igrala je protiv Škotske. Kada je tadašnji izbornik Ivica Osim objavio sastav bez njega, Savićević je pobjegao iz reprezentacije i prespavao kod svog prijatelja Zvonimira Bobana, s kojim se zbližio tijekom služenja vojnog roka u sportskoj četi JNA. Skandal je spriječen hitnom intervencijom Dragana Džajića, koji je dojurio u Zagreb kako bi ga nagovorio da se vrati u momčad, no Savićević je utakmicu odgledao s klupe, mrkog lica. Njegov animozitet prema Osimu bio je legendaran, a jednom je izjavio: "Kod Osima iz Željezničara samo čistačica nije zaigrala u reprezentaciji."

Savićević je ponovno bio u središtu kontroverzi uoči Svjetskog prvenstva 1990., kada je na prijateljskoj utakmici protiv Nizozemske maksimirska publika zviždala jugoslavenskoj himni. Dok su zvižduci parali zrak, kamere su uhvatile Savićevića i Dragana Stojkovića kako se smiju, a zvižduke je iskoristio kao motivaciju da bude najbolji igrač na terenu. Devet godina kasnije, vratio se na isti stadion s reprezentacijom SR Jugoslavije i remijem 2:2 izbacio Hrvatsku s Europskog prvenstva 2000., što je jedini Euro na koji se Hrvatska nije plasirala.

Danas se vraća kao nogometni dužnosnik, na čelu saveza koji vodi od 2001. godine. Njegova igračka genijalnost, potezi kojima je osvojio Ligu prvaka i divljenje Italije, u Zagrebu su ostali u sjeni njegova temperamenta i incidenata koji su postali neodvojivi dio njegove kompleksne ostavštine. Svaki njegov dolazak na Maksimir podsjetnik je na vrijeme velikih tenzija, nogometnih drama i jedne neponovljive, ali i iznimno kontroverzne karijere.