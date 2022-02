Hrvatska doznala sjajnu vijest iz Južne Amerike! Dobili smo pomoć koja će nam itekako koristiti

U najvažnijoj utakmici 16. kola južnoameričkih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko nogometno pvenstvo koje će se održati u Kataru od 21. studenoga do 18. prosinca Peru i Ekvador su u Limi igrali 1-1 (0-1), a tim rezultatom treći Ekvador je zadržao četiri boda šprednosti u odnosu na peti Peru uuoči posljednja dva kola koja će se igrati u ožujku.

Ekvador je poveo u samom otvaranju kada je Estrada (2) pobjegao domaćim stoperima i dugo dodavanje Torresa, da bi bod Peruu spasio Flores (69), koji je u igru ušao početkom drugog poluvremena, on je glavom s četiri metra spustio loptu u domaću mrežu.

Treći Ekvador sada ima 25 bodova te mu je za potvrdu prolaska u Katar potrebna još jedan bod u posljednja dva kola u kojima gostuju kod otpisanog Paragvaja te dočekuju Argentinu koja je još ranije osigurala plasman na SP.

What a win for Peru in Colombia! COL 🇨🇴 falls out of qualification places, PER 🇵🇪 swoops in instead , while URU 🇺🇾 holds a playoff spot. pic.twitter.com/w1DPHSIYyC