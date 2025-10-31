Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
Košarka

Hrvatska će obje domaće utakmice za plasman na EP odigrati u Slavonskom Brodu

Beograd: Hrvatske košarkašice poražene od Srbije 85:57 u 3. kolu kvalifikacija za EP
Dusan Milenkovic
Autor
Damir Mrvec
31.10.2025.
u 21:19

U studenom započinje prvi ciklus kvalifikacija za Europsko prvenstvo košarkašica koje će se igrati od 16. do 27. lipnja 2027. godine  u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvi.

U studenom započinje prvi ciklus kvalifikacija za Europsko prvenstvo košarkašica koje će se igrati od 16. do 27. lipnja 2027. godine  u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvi.

Naše reprezentativke okupljaju se 9. studenog, a baza će im ove jeseni biti Slavonski Brod koji će ugostiti dvije domaće kvalifikacijske utakmice.

No, prvo ćemo 12. studenog u goste Grčkoj, da bi 15. i 18. studenog u Slavonskom Brodu dočekali Dansku i Sjevernu Makedoniju. Zemlje suorganizatori EP-a – Belgija, Finska, Litva i Švedska – automatski su se kvalificirale na završni turnir, no i one će igrati utakmice u okviru Skupine H tijekom kvalifikacijskih prozora.

Od ovog ciklusa uvedene su i neke promjene u sustavu kvalifikacija. U svakom prozoru odigravat će se po tri utakmice (umjesto dosadašnje dvije), pa će i navijači imati više prilika gledati reprezentaciju uživo u Hrvatskoj.

U prvom krugu natjecat će se 27 reprezentacija, dok će se Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Španjolska i Turska uključiti tek u drugom krugu, jer će u ožujku 2026. sudjelovati na kvalifikacijskim turnirima za Svjetsko prvenstvo.

Prvi krug kvalifikacija završava nakon ožujskog ciklusa 2026. godine.

Ključne riječi
Slavonski Brod Hrvatska Ženska košarka košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja