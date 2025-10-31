Hrvatska će obje domaće utakmice za plasman na EP odigrati u Slavonskom Brodu

U studenom započinje prvi ciklus kvalifikacija za Europsko prvenstvo košarkašica koje će se igrati od 16. do 27. lipnja 2027. godine u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvi.

Naše reprezentativke okupljaju se 9. studenog, a baza će im ove jeseni biti Slavonski Brod koji će ugostiti dvije domaće kvalifikacijske utakmice.

No, prvo ćemo 12. studenog u goste Grčkoj, da bi 15. i 18. studenog u Slavonskom Brodu dočekali Dansku i Sjevernu Makedoniju. Zemlje suorganizatori EP-a – Belgija, Finska, Litva i Švedska – automatski su se kvalificirale na završni turnir, no i one će igrati utakmice u okviru Skupine H tijekom kvalifikacijskih prozora.

Od ovog ciklusa uvedene su i neke promjene u sustavu kvalifikacija. U svakom prozoru odigravat će se po tri utakmice (umjesto dosadašnje dvije), pa će i navijači imati više prilika gledati reprezentaciju uživo u Hrvatskoj.

U prvom krugu natjecat će se 27 reprezentacija, dok će se Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Španjolska i Turska uključiti tek u drugom krugu, jer će u ožujku 2026. sudjelovati na kvalifikacijskim turnirima za Svjetsko prvenstvo.

Prvi krug kvalifikacija završava nakon ožujskog ciklusa 2026. godine.