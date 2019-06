Hrvatska će dobiti 23. košarkaša izabranog na NBA draftu, evo tko je on

U noći s četvrtka na petak, Luka Šamanić (210 cm) trebao bi postati 23. hrvatski košarkaš izabran na NBA draftu. Po prognozama koje smo proučili, Luka bi na ovoj burzi talenata trebao biti izabran negdje između 24. i 30. mjesta, no moguće je da se to dogodi i u drugoj rundi. No, unatoč i toj mogućnosti, a tada nema zajamčen ugovor, 19-godišnji Šamanić odlučan je započeti NBA karijeru i bez većeg natjecateljskog iskustva u Europi.

Osim jamstava koja je dobila agencija koja ga zastupa (Wasserman), vjeru u prolaz iz prve Luki daje jako dobro odrađen Draft Combine kamp u Chicagu gdje se istaknuo među 60 kandidata, a potom i uspjeli pokazni treninzi u sedam NBA klubova - San Antonio Spursima, Utah Jazzu, Golden State Warriorsima, Indiana Pacersima, Atlanta Hawksima i Philadelphia 76ersima.

A imena nekih od tih klubova nalaze se u prognozama američkih novinara. Od svih prognozera Šamanića najviše vide novinari Basketball Insidersa koji predviđaju da će ga kao 24. uzeti Philadelphia možda i zbog toga što ga neki skauti opisuju kao igrača sličnog Dariju Šariću, ali skočniju verziju. Jedno mjesto dalje nadarenom hrvatskom krilnom-centru predviđa Bleacher Report (Portland), a Business Insider i USA Today vide Luku u Brooklyn Netsima kao 27. izbor.

Dvojica prognozera (nj.com, nbadraftnet.com) vide Šamanića kod Gregga Popovicha, u majici San Antonio Spursa, dok ga Business Insider vidi ili u dresu Netsa ili pak kod još jednog trenera koji voli Europljane a to je Mike Budenholzer, šef Milwaukee Bucksa. Oni Luku opisuju kao vještog visokog igrača visoke igračke inteligencije a Popovich i njegov učenik Budenholzer s takvima vole raditi.

Novinar Sports Illustrateda misli da bi Šamanić za Buckse, momčad s najboljim skorom protekle sezone, bio pun pogodak pa piše:

- Šamanić je visoko, svestrano, krilo kakvo bi imalo smisla pored Giannisa Antetokounmpa. No, teško je vjerovati da će ga Bucksi dočekati, da ga neće netko uzeti iza 20. picka. Sa svojim vještinama i visinom mogao bi se razviti u centra koji će "rastezati" reket i koji može igrati više uloga. No, Šamanić mora osnažiti svoje tijelo da bi mogao podnositi fizikalnost ove lige, a trebao bi poraditi i na brzini, no i bez toga njegov je talent vidljiv. Koliko nam je poznato, on želi odmah doći u NBA i čekati svoju priliku, suprotno ideji da se još jednu sezonu razvija u nekom jakom europskom klubu.

Što pak Luka sam kaže o sebi kao igraču? Što se NBA skautima na njemu najviše dopalo?

- Mislim da je to kombinacija moje visine i pokretljivosti. Visok sam 210 cm, a krećem se kao nisko krilo. Moja prva opcija nije zabiti jer ja mogu skočiti, dodati i ukrasti loptu i mislim da mogu već u prvoj sezoni korisno utjecati na momčad koja me izabere - kazao je Luka u jednom "pre-draft" intervjuu.

Tijekom noći drafta uz Luku će biti njegovi roditelji, majka Dina i otac Marko, nekad i sam košarkaš, koji je počeo raditi posao skauta za drugu najveću sportsku agenciju u Americi (Wasserman). Tata Marko uvjeren je da će mu osobno igračko iskustvo, kao i sinova karijera, biti dragocjeno uporište za prepoznavanje talenata i usmjeravanje mladih igrač. Dakako, u Lukinu slučaju Marko je samo roditelj, jer su posao oko usmjeravanja njegova sina vodili ljudi iz Wassermana.

Inače, čini se da dugo jedan NBA draft, barem kada je u pitanju prvi pick, nije bio toliko izvjestan koliko ovaj. Prvi biraju New Orleans Pelicansi i njihovu generalnom menadžeru moralo bi se dogoditi pomračenje uma da ne izaberu Ziona Williamsona, nevjerojatno snažno (129 kg) i okretno krilo (201 cm). Drugoizabrani trebao bi biti turbo-branič Ja Morant (Memphis), a očekuje se da bi treći pick trebao biti kanadski branič RJ Barrett (New York).

Najviše rangirani Hrvati dosad bili su Dragan Bender (4. izbor 2016.) i Mario Hezonja (5. izbor 2015.), a u prvoj rundi izabrani su još i Dario Šarić (12.), Zoran Planinić (22.), Ante Žižić (23.), Dalibor Bagarić (24.) i Toni Kukoč (29.) no treba reći da kada je Kuki izašao na draft (1990.) bilo je to vrijeme, za razliku od današnjeg, posvemašnjeg skepticizma prema europskim košarkašima.

Valjda još dodati da trojica Hrvata, od 20 koliko ih je igralo u NBA ligi (Stojko Vranković, Damjan Rudež i Duje Dukan) nisu ušli u svoje NBA klubove putem drafta, a da čak petorica draftiranih Hrvata - Josip Sesar (47.), Stanko Barać (39.), Ante Tomić (44.), Goran Suton (50.) i Tomislav Zubčić (56.) - u NBA ligi nikad nisu zaigrali.