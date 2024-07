Hrvatica nakon tužnoga kraja u prvome kolu Pariza: 'Uništile su me neprisiljene pogreške'

Uništile su me neprisiljene pogreške, bilo ih je previše da se izbjegne poraz, kazala je nakon poraza na OI u Parizu Petra Martić. Hrvatska tenisačica, 33-godišnja Petra Martić izgubila je u 1. kolu olimpijskog turnira u Parizu, bolja od nje bila je sedam godina mlađa Španjolka Cristina Bucsa sa 6-4, 6-3. U svom olimpijskom debiju Martić je pružila blijedu igru protiv ne odviše kvalitetne suparnice. Bucsa je u prvom setu povela sa 5-1, samo da bi se Martić uspjela primaknuti na 54 uz servis za 5-5. Imala je naša predstavnica u toj igri i dvije lopte za 5-5, no na kraju je po treći put izgubila gem na svom početnom udarcu, a samim time i set.I drugi set je Martić krenula usporeno, Bucsa je povela sa 3-0 i tu prednost od tri gema održala do kraja.

Petra je nakraju imala 22 neprisiljene pogreške i 12 winnera, dva as-servisa i 56 posto ubačaja prvoga servisa.

"Nije išlo, previše neforsiranih grešaka, a jako solidna igračica s druge strane. Ne daje previše jednostavnih, laganih poena i stvarno je bila dobro raspoložena. Dakle, danas sam jednostavno malo previše grešila", kazala je Petra, koja poznaje terene Roland Garrosa, ali je na OI osjećaj bio posve drugačiji. "Da, ovo je definitivno posebno. Jednostavno, drugačiji je ovaj turnir od ičeg drugog. Iako sam puno puta bila tu i koliko god iskustva imala, jednostavno te malo više emocije udaraju nego na turnirima, gdje igraš samo za sebe. Ali, definitivno, predivno iskustva".

Petra je iz Duća pokraj Omiša, koje se od danas mogu pohvaliti da imaju olimpijku. "Tu su mi dva prijatelja, nitko od rodbine nije stigao, no bila je stvarno super atmosfera. Čula sam svoje ime više puta tijekom meča, tako da je bilo stvarno lijepo igrati. I u Olimpijskom selu mi je odlično, okružena sam vrhunskim sportašima koji su najbolji u svoji sportovima, što će mi stvarno biti nezaboravna uspomena.Nisam se htjela slikati i nametati nikome, drago mi je samo biti u tom okruženju", kazala je Petra koja nakon Pariza ide u Ameriku na US Open i nakon toga će završiti sezonu sa azijskom turnejom.

Martić se tako nije uspjela pridružiti najboljoj hrvatskoj igračici Donni Vekić koja je ranije u nedjelju izborila 2. kolo svladavši Talijanku Luciju Bronzetti sa 6-2, 7-5. Vekić će u 2. kolu igrati protiv Kanađanke Biance Andreescu, pobjednice US Opena iz 2019. Taj dvoboj trebao bi se igrati u ponedjeljak, a u ponedjeljak bi Vekić trebala započeti i svoj nastup s Matom Pavićem u konkurenciji mješovitih parova protiv Kineza Qinwen Zheng i Zhinzhena Zhanga. Isto tako, Nikola Mektić i Mate Pavić bi konačno trebali krenuti u obranu olimpijskog zlata u muškim parovima također u ponedjeljak protiv Nijemaca Dominika Koepfera i Jan-Lennarda Struffa.