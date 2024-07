Hrvati imaju katastrofalne uvjete: 'Hrana je užasna! Sportašu treba meso i dobar san, a ne pašteta i sir'

I hrvatski vaterpolist probili su led. U prvom nastupu na pariškim Olimpijskim igrama, uklonili su "crnu mačku". Sa 11:8, pobijedili su Crnu Goru, reprezentaciju od koje su dva posljednja susreta na velikim natjecanjima gubili. Naši su utakmicu dobro započeli. Koristeći igrača više poveli su sa 3:1 no onda su Crnogorci podigli obranu, izgurali naše više van, pa nam napad više nije bio tako tečan. Štoviše, zahvaljujući šuterski raspoloženom Đurđiću, koji zabija tri pogotka iz tri pokušaja, na veliki odmor se odlazi sa 5:5.

A u tim trenucima je hrvatski izbornik imao što reći na račun obrane kojoj je Đurđić zabio tri pogotka uglavnom šutirajući sa sedam-osam metara neometan. Nakon što je prvih 16 minuta branio Toni Popadić (bez veće zamjerke), u drugo poluvrijeme Tucak je krenuo s Markom Bijačem na vratima koji se oporavio od ozljede leđa koja ga je mučila prije dolaska u Pariz. I učvrstio je kapetan obranu a Bukić i Fatović su zabili pa Hrvatska ponovo odlazi na "plus 2" (8:6).

Nakon toga imali su naši dva napada za "plus 3" ali ih nisu iskoristili. No, koriste treću priliku i, s igračem više, zabija Žuvela a potom i Harkov iz peterca pa je šest minuta prije kraja Hrvatska prednost 10:6. Bilo je to razdoblje kada su naši igrali dobru obranu pa je bilo prilika i za povećati vodstvo. Nažalost, naši centri rade kontrafaulove i Crnogorci preko Popadića i centra Spajića smanjuju na 10:8. Nakon što Lazović (11 obrana) uspijeva obraniti dva šuta Fatovića, Bijač brani sljedeći šut Crnogoraca a Burić, s centra, zabija za 11:8.

- Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu. Bilo je pogrešaka, one su dio igre. Još sam vruć, no to je vrlo dobro odigrana, ne i perfektna. Važno je da smo s pobjedom otvorili turnir, siguran ulazak, protiv suparnika koji će mnogima raditi probleme. A već za manje od dva dana je novi strašan suparnik i dok to ne odradimo nema mira. Tek onda možemo početi viriti glavom - zborio je hrvatski izbornik Ivica Tucak.

U utorak Hrvatsku čeka suparnik iz finala Svjetskog prvenstva - Italija. No, od Talijana njega je u trenutku razgovora s medijima više mučilo nešto drugo:

- Vrlo malo odmora ima. Idemo sada nešto pojesti u Hrvatsku kuću jer u olimpijskom selu je hrana katastrofalna. Negdje kada završe Olimpijske igre dat ću svoj osvrt na sve skupa a za sada sam usredotočen na natjecanje. Ako igrači moraju jesti paštetu i sir onda ne znam koji je smisao svega. No, kako nama tako i drugima. Idemo nešto pojesti, idemo osjetiti mesa našeg Hrvatskog, mislim da je tamo PIK Vrbovec. Već smo pomalo i glavni, vjerujte mi. Gužve su ogromne, loša je hrana. To nije primjereno za ono što sportaš treba a jedino treba da ima dobar krevet i da može nešto dobro pojesti. No, to u ovom slučaju nije niti jedno niti drugo. Lako je za mene no ti dečki igraju.