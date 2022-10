Hrvati se morali zadovoljiti srebrom, Puklavec i Kodrić doprvaci svijeta

Pavel Puklavec nije uspio postati prvim Hrvatom, svjetskim prvakom u grčko-rimskom stilu hrvanja. Dvadesettrogodišnji Petrinac pobijeđen je u finalu Svjetskog prvenstva do 23 godine u španjolskoj Pontevedri.

Snažniji i umješniji od mladog Hrvata, u finalu kategorije do 62 kg, bio je 20-godišnji Azerbajdžanac Gurban Gurbanov (2:8). Nakon 0:2, Puklavec se uspio obraniti u parteru ali svoju priliku u parteru nije iskoristio pa se mora zadovoljiti srebrnom medaljom što je i najveći uspjeh njegove karijere kojeg je ostvario nakon niza sjajnih nastupa. Na putu do finala, Puklavec je pobijedio Grgak Sotiradisa (5:2), Japanca Kobayashija (11:5) i Indijca Vikasa.

Ponosnim će se kući, također u Petrinju, vratiti Karlo Kodrić koji je nastupio u finalu kategorije do 82 kilograma. U borbi za zlato protiv tamnoputog Norvežanina Exaucea Mukubua, Kodrić je izgubio tehničkim tušem (1:10), minutu i 25 sekundi prije isteka borbe. Imao je Karlo prvi priliku da poentira u parteru ali se Mukubu uspješno obranio tih zadanih 20 sekundi. U nastavku borbe, Norvežanin je dvaput bacio Hrvata pa je i Kodrić doživio poraz. No, valja mu čestitati za sve što je učinio na putu do finala na kojem je nadjačao Turčina Hunca (5:0), Japanca Higuchija (8:0) i Gruzijca Gurulija (6:5).

I Kodriću i Puklavcu to je bila druga medalja u karijeri, a obojica njih svoje prvo odličje osvojili su upravo u Pontevedri gdje su na juniorskom Prvenstvu Europe bili brončani. Obojica momaka predstavljaju perspektivu, a ovo im je bilo posljednje mlađeuzrasno natjecanje u karijeri u kojoj im sada slijedi, isključivo, seniorsko hrvanje.

