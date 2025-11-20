Hrvati osvajaju najviše europskih medalja u disciplini "gurajuće ruke"

Kineska wushu delegacija, predvođena Fu Boom, visokopozicioniranim članom Kineskog wushu saveza i pomoćnikom glavne tajnice Svjetske wushu federacije, stigla je u Zagreb i s hrvatskim sportskim dužnosnicima otvorila novo poglavlje u razvoju wushua, borilačkog sporta koji sve snažnije osvaja svjetsku i domaću scenu.

Ovaj susret u Sportskom savezu Grada Zagreba uvod je u kvalifikacijski turnir na europskoj razini koji se ovog vikenda, 22. i 23. studenoga održava u Sportskoj dvorani Vinko Bek, na adresi Kušlanova 59A.

Zagreb će tom prilikom ugostiti više od 140 natjecatelja iz desetak zemalja, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Finalni dio priredbe održat će se u nedjelju, 23. studenoga, u 17 sati, kada će kineski tim demonstrirati vrhunski wushu.

- U Zagrebu djeluje desetak klubova koji njeguju tradicionalne wushu vještine. Tai chi je jedna od najpoznatijih wushu vještina i ujedno najmasovnija svjetska rekreacija, koja ima i svoju inačicu u vrhunskom sportu.

Osim toga, vrlo smo jaki i u kontaktnom sportu, jer su Hrvati tradicionalno izvrsni u borilačkim disciplinama. U tom kontaktnom sportu, odnosno kineskom boksu, službeno nazvanom sanda, također imamo vrlo uspješne natjecatelje.

A nešto posebno je i disciplina koja se zove tui shou, ili „gurajuće ruke“. Ona promiče filozofiju nenasilnog suprotstavljanja partneru, odnosno protivniku.

Tu disciplinu smo podigli na takvu razinu da smo postali europski centar izvrsnosti, a na Europskim prvenstvima upravo naši natjecatelji osvajaju najveći broj medalja - istaknuo je izvršni direktor Zagrebačkog wushu saveza Petar Turković.

Kinesku delegaciju činili su vrhunski treneri i demonstratori, među kojima su i nedavni svjetski i azijski prvaci: Xie Yelei, poznat po vrhunskim tehničkim izvedbama i preciznosti u formama

Wei Hong, jedna od najtrofejnijih wushu sportašica svoje generacije; Qian Kang, stručnjak za taolu discipline; Li Zhen, specijalist za borilačke forme i međunarodni sudac, te Lai Xiaoxiao, renomirana trenerica mladih selekcija i demonstratorica.

Na prijemu su sudjelovali predstavnici Hrvatskog wushu saveza i Zagrebačkog wushu saveza, predvođeni Petrom Turkovićem, ključnom osobom u razvoju i institucionalnom jačanju wushua u zemlji te domaćini predsjednik Sportskog saveza Grada Zagreba Vjekoslav Šafranić i glavna tajnica Suzana Šop.

Svi zajedno su naglasili važnost ove suradnje za stvaranje stabilnog, kvalitetnog i dugoročnog sustava koji će omogućiti da hrvatski sportaši u budućnosti ravnopravno konkuriraju na najvećim međunarodnim natjecanjima.

- Sportski savez Grada Zagreba ima 74 sportska saveza. Među njima je i Zagrebački wushu savez. Smatram da je ovaj sport izuzetno kvalitetan, a mogu ga trenirati sve dobne skupine, od najmlađih do najstarijih. Sport je kao takav vrlo sadržajan i vrijedan - istaknuo je predsjednik Sportskog saveza Grada Zagreba te dodao:

- Na Svjetskom prvenstvu u kickboxingu u Hong Kongu 1982. prvi put sam vidio wushu i jako mi se svidio. Nisam ni očekivao da ću jednoga dana biti predsjednik Sportskog saveza i da ću ovdje ugostiti Kineski wushu savez.

Iako je ovaj sport već sada poprilično razvijen, treba ga i dalje podržavati, što će Sportski savez Grada Zagreba i činiti, kao što, uostalom, podržava i druge sportove. Osobito mi je drago da će kineska delegacija ponijeti lijepe dojmove iz Zagreba, a nadamo se i iz našeg Saveza.

“Uz velike, Sportski savez Grada Zagreba svakako podržava i manje, medijski slabije zastupljene sportove, te nam je čast da smo mogli ugostiti predstavnike wushu sporta. Zahvaljujemo kineskim sportašima što su nam demonstrirali svoje vještine,” istaknula je glavna tajnica Sportskog saveza Grada Zagreba Suzana Šop.

Nakon desetljeća globalne afirmacije wushu zasluženo ulazi u olimpijsku obitelj kao novi sport na Olimpijskim igrama mladih u Dakaru 2026., dok se istodobno odvija procedura njegove kandidature na Olimpijske igre 2032. u Brisbaneu. Upravo zato, susret kineskih i hrvatskih sportskih čelnika dobiva dodatnu težinu. Hrvatska se pozicionira kao država koja želi biti dio razvoja i promocije ovog zahtjevnog, atraktivnog i tehnički suptilnog borilačkog sporta. Kako su istaknuli svi sudionici, ovo je tek početak jedne dugoročne priče čije će rezultate i sportska javnost i mladi borci vidjeti vrlo brzo.