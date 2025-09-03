Hrvat već 30 godina živi na Farskim Otocima: 'Mislio sam da je to raj. Danas znam i drugu stranu…'

Šezdesetgodišnji Splićanin Pero Šore zanimljiv je sugovornik uoči utakmice Farski Otoci – Hrvatska (petak, 20:45) – kao Hrvat s gotovo 30-godišnjim prebivalištem na ovom danskom teritoriju na sjevernom Atlantiku. Dr. Pero Šore je liječnik, specijalizirao je internu, reumatologiju i sportsku medicinu, svojedobno je bio liječnik nogometne reprezentacije Farskih Otoka.

– Na Farskim Otocima sam od 1994., ili od svoje 29. godine. Tada sam bio završio staž u Hrvatskoj, a u Hrvatskoj tada nije bilo posla, pa sam iz dosade, nekog revolta, bilo čega... tražio da radim bilo gdje. Tada sam čuo da nedostaje liječnika u Danskoj, pa sam tamo bio poslao tridesetak molbi za posao, među ostalim i na Farske Otoke. Najprije sam dobio posao u Danskoj, a onda za tri dana i na Farskim Otocima. Razmišljao sam tada kako u Dansku mogu uvijek, a ovo će mi biti malo interesantnije. Nisam tada računao da ću ovako dugo ostati. Moj je prvotni plan bio ovdje ostati šest mjeseci, pa onda ići šest mjeseci na Grenland, pa se opet vratiti... – počeo je svoju priču Šore, pa nastavio:

– Bio sam devet godina liječnik A reprezentacije Farskih Otoka. Prestao sam to biti 2018. godine, ali i dalje na sve igrače pazim, budući da imam kliniku za sportsku medicinu. Tu na terapije dolaze i drugi farski sportaši, među ostalim i njihovi rukometni reprezentativci. Živim na relaciji Farski Otoci – Split. Ovdje radim, dolje živim. Sada sam dva i pol mjeseca proveo u Hrvatskoj, u Splitskoj na Braču, pa ću opet u domovinu za Božić doći na petnaest dana, pa opet i za Uskrs... Supruga radi sa mnom u klinici; radi zdravstvene preglede za velike firme, pa akupunkturu, neke hormonske terapije za menopauzu i radimo s matičnim stanicama za kozmetiku i kosu.

FOTO Boysi potpuno preuredili zagrebački kvart. Pogledajte sjajne murale kojima su oživjeli zgrade

Proizvodnja matičnih stanica

Što radite izvan posla, imate li kakav hobi?

– Nemam vremena za društveni život. Jedine ljude koje znam su oni s kojima sam godinama radio u bolnici. Mi smo se družili 12 sati dnevno na poslu. A hobija nemam. Hobi mi je ovo što radim, pionir sam u proizvodnji matičnih stanica.

Kakav je nekada bio vaš dojam o Farskim Otocima, a kakav je danas?

– Kada sam 1994. došao ovdje, mislio sam da je to raj na zemlji. Dok nisam naučio jezik, pa onda sam vidio i drugu stranu. Ovo je dobra zemlja za onoga tko nema neke ambicije. Međutim, ako imaš ambicije, ako imaš neku odgovornost, onda je ovo pakao na zemlji. Ja sam došao ovamo nakon specijalizacije kao specijalist reumatologije. I morao sam "izgraditi" reumatologiju na Farskim Otocima, budući da to nije postojalo ovdje. Međutim, ja sam u toj svojoj ambiciji stajao između političara i pacijenata, odnosno naroda; želim i moram nešto izgraditi, a ne daju mi da išta odlučujem. Oni su vrlo rigidni, konzervativni, kod njih je teško nešto "probiti", tu su isto prisutni lobiji – familijarni, društveni... a ja nisam imao nikakav lobi iza sebe. I onda sam nakon 12 godina zalupio vratima bolnice, te otvorio privatnu kliniku za sportsku medicinu.

Veselite li se dolasku hrvatske nogometne reprezentacije na Farske Otoke?

– Naravno, bit će interesantno. Prošle godine ovdje je bio Hajduk, u 2. pretkolu Konferencijske lige. U to vrijeme nisam bio tu, nego na odmoru na Braču. Tada su me iz HB Torshavna zamolili da budem njihov liječnik na utakmici s Hajdukom u Splitu. Inače, ova utakmica – općenito nogomet – Ferojce jako zanima. Oni su po nogometu i poznati u Europi; niti po ribi niti po kitovima, nego baš po nogometu. I to od onoga dana kada su 1990. godine u svojoj prvoj službenoj kvalifikacijskoj utakmici pobijedili Austrijance s 1:0. Do tada nitko nije znao za njih. Zadnjih godina nogomet je jako popularan, imaju puno klubova, tri lige... i reprezentaciju koja u posljednje vrijeme varira svojom kvalitetom. Trenutačno je u silaznoj putanji, nema dugo da su promijenili izbornika, bio je na toj funkciji Šveđanin, sada su postavili domaćeg trenera, a njegov zamjenik bivši je kapetan reprezentacije.

Jesu li njihovi reprezentativci nogometni profesionalci, žive li od nogometa?

– Većina su profesionalci su, premda ne na visokim razinama. Evo, njihov igrač, mladić mađarskog porijekla Géza Dávid Turi, igra za engleski Grimsby Town, momčad koja je nekidan senzacionalno izbacila Manchester United u Liga kupu. Geza je na toj utakmici dao gol iz jedanaesterca. Neki od reprezentativaca imaju i neke poslove, rade skraćeno, pa igraju nogomet, a neki samo igraju nogomet.

Znate li da na Farske Otoke dolazi 600-tinjak hrvatskih navijača?

– To je impresivna brojka. Ne mogu se sjetiti da je neku reprezentaciju na Farske Otoke dopratilo toliko navijača. Nadam se samo da će biti umjereniji od Torcide, koja je ovdje bila prošle godine. Još su po zidovima grafiti koje je Torcida ovdje ostavila. Iz naše reprezentacije poznajem doktora Vlahovića, davno sam upoznao Dalića, dok još nije bio izbornik. Nadam se da ću ga ovdje susresti, pa i Modrića, i direktora Pletikosu. Preko njega ponudio sam reprezentaciji bilo kakvu pomoć, ne daj bože kakvu dijagnostiku ili terapiju. Moja klinika bit će otvorena za vatrene – istaknuo je Pero Šore.

Domaći nemaju ambicije

Koja je bila vaša najuzbudljivija avantura s reprezentacijom Farskih Otoka?

– Bilo mi je jako drago kada smo pobijedili europskog prvaka Grčku, i doma, i u gostima. A najupečatljivije bilo mi je putovanje u Kazahstan. Ne toliko radi nogometa, koliko radi svega okolo; oni kolju ovcu na igralištu noć prije utakmice, onda je na utakmici pola stadiona vojska, sudac iz San Marina bio je prestravljen, pamtim i aerodrom od kontejnera, kabinu za pušenje bez ventilacije, na letu natrag u zrakoplovu sam sjedio između dva kazahstanska sumo hrvača, sletio sam "ubijen"... Ma to je bilo najluđe putovanje!

I na kraju, kakva će ovo utakmica biti za Farske Otoke?

– Njima je to jako interesantna utakmica, naročito radi Modrića. Jer, Luka Modrić jedna je takva veličina – kada ugasiš svjetlo, on svijetli u mraku! I Luka je pojam nogometa sa svih aspekata, u cijelom svijetu. Devedeset posto ljudi doći će na utakmicu radi njega. A Farani nemaju neke ambicije da će dobiti utakmicu, ali im je čast igrati protiv Hrvatske – zaključio je Pero Šore.

Inače, hrvatska nogometna reprezentacija polijeće za Farske Otoke u četvrtak u 11:40, te će istoga dana u Torshavnu od 20 sati odraditi trening – prvi povijesni trening vatrenih na tlu Farskih Otoka.