Čačić: 'Imali smo dobre prezentacije, ali rezultat to nije pratio'

Uoči posljednjih 90 minuta natjecanja u skupini E Lige prvaka ispred nogometaša Dinama je jasna situacija. "Modre" samo pobjeda u Londonu protiv Chelsea, te pobjeda Milana protiv RB Salzburga vodi do "europskog proljeća". ali u Europskoj ligi.

Hrvatski prvak više nema nikakvih izgleda za plasman u osminu finala Lige prvaka, ali još uvijek može do trećeg mjesta koje vodi u Europsku ligu. Kako bi dohvatio treću poziciju Dinamo će morati slaviti na Stamford Bridgeu, a Milan na San Siru srušiti austrijskog prvaka.

Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION A general view of players during a training session at Stamford Bridge, London. Picture date: Tuesday November 1, 2022. Photo: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Uoči zadnjeg kola skupine E Chelsea vodi sa 10 bodova, Milan na drugom mjestu ima sedam bodova, RB Salzburg je treći sa šest, a Dinamo na posljednjem mjestu ima četiri boda. "Bluesi" su jedini poraz u skupini doživjeli na otvaranju ntjecanja u Zagrebu. No, tada je na klupi sjedio Thomas Tuchel.

- Sutra završavamo grupnu fazu natjecanja s ekipom s kojom smo i otvorili. Domaćin je apsolutni favorit, međutim oni su bili favoriti i u prvoj utakmici. Zahvaljujući toj pobjedi i tri boda Dinamo je do zadnjeg kola ostao u igri da može izboriti proljeće u Europi. Ovo je sasvim druga utakmica. Oni su tada bili na početku sezone, a mi u najboljem izdanju jer smo prije toga imali kvalifikacija - kazao je Ante Čačić.

Strateg hrvatskog prvaka je istaknuo kako je iznimno ponosan na igrače.

- Ponosan sam na igrače na to što su napravili, Dinamo je imao možda i najveći broj utakmica od klubova koji su u Europi u Ligi prvaka. Imali smo dobre prezentacije, ali rezultat to nije pratio. Uvijek nam je nešto falilo. Bit će prilika za analizu kada sve prođe. Sutra očekujem pun stadion, prekrasan ambijent. Očekujem i potporu naših navijača, a od igrača očekujem da pruže svoj maksimum. Ako ćemo imati dobar pristup i angažman. Budemo li imali ambiciju, kuražu da napravimo nešto više onda ću biti zaista zadovoljan i držat ću da je ova polusezona što se tiče Europe zaista dobro odrađena.

Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION Dinamo Zagreb manager Ante Cacic during a training session at Stamford Bridge, London. Picture date: Tuesday November 1, 2022. Photo: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Čačić je otkrio kako "Modri" imaju određenih problema sa sastavom.

- Imamo i malih poteškoća, ne znam hoćemo li moći računati na Mišića koji je ostao u hotelu i nije došao na trening, vidjet ćemo što će biti sa Šutalom. Dilaver je ostao kod kuće jer ima problema s trbušnim zidom - poručio je Čačić.

Susret između Chelsea i Dinama na rasporedu je u srijedu na stadionu Stamford Bridge s početkom u 21.00 sati.

>> Dinamo burno proslavio plasman u Ligu prvaka, pogledajte kako je bilo u svlačionici!