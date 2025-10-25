Hrvat to nije zalužio! Igor Tudor je žrtveno janje, razapeli su ga, a momčad mu je precijenjena

Talijanski mediji već danima smjenjuju Igora Tudora, no ima i onih koji su stali u zaštitu Hrvata na klupi Juventusa. Jedan od njih je i analitičar Goala, koji smatra da Tudor nije najveći problem Juvea.

U svijetu nogometa često postoje teme o kojima se rijetki usuđuju govoriti otvoreno. Jedna takva nepopularna teza tiče se trenutačne situacije u Juventusu i uloge trenera Igora Tudora. Problemi Juventusa za sezonu 2025./2026. počeli su se gomilati već pri samom slaganju momčadi. Krenimo od trenera, Igora Tudora, koji očito nije bio prvi izbor uprave, što samo po sebi mnogo govori, piše nogometni portal Goal.

Potom dolazimo do prijelaznog roka, koji je donio niz upitnih odluka. Dolazak Davida bez odštete bio je sjajan potez, no logična posljedica trebala je biti prodaja Vlahovića. Umjesto toga, srpski napadač je ostao i, s ugovorom koji istječe, postao više problem nego rješenje, stvarajući nepotreban dvoboj s Kanađaninom koji je doveden kao centralna figura projekta.

Nadalje, otkup Conceicaa za 35 milijuna eura djeluje kao promašena investicija, s obzirom na to da se novac mogao iskoristiti za jačanje obrane ili veznog reda. Razmjena Alberto Costa - Joao Mario pokazala se kao nevjerojatan autogol, do te mjere da je Tudor radije prilagođavao Kalulua nego koristio Portugalca.

Za Openda će se, s obvezom otkupa, potrošiti 44 milijuna eura, iako to nikada nije bio Tudorov zahtjev. Njegova rečenica nakon poraza od Coma jasno to potvrđuje. Rekao je: "Fabregas je odabrao sve svoje igrače, to je lijepa stvar..."

Na kraju, Zhegrova je stigao praktički ozlijeđen, pa se njegov stvarni doprinos tek treba vidjeti. Previše je nepoznanica, a premalo sigurnosti u momčadi.

Koji su stvarni dometi ove momčadi?

Sedam uzastopnih utakmica bez pobjede negativan je niz za bilo koji klub, a kamoli za Juventus. Iako je jasno da ova momčad može i mora bolje, postavlja se pitanje - koliko bolje? Za osvajanje Scudetta ili borbu za europski vrh, ova ekipa nema ni tehničku ni mentalnu snagu.

Kao što je već rečeno, Tudor nikada nije bio prvi izbor. Neke odluke na tržištu su mu nametnute i on pokušava izvući maksimum iz materijala koji ima na raspolaganju. Istina je da još nije pronašao idealnih 11, ali problemi Juventusa nisu nastali s njegovim dolaskom, oni su postojali i ranije, a sada su samo isplivali na površinu.

Prošle sezone, u vrlo sličnoj situaciji, Thiago Motta je imao daleko veću podršku medija i navijača. Tudor je, s druge strane, već razapet. Jednostavno, on je žrtveno janje, no promjena na klupi u ovom trenutku vjerojatno ne bi donijela značajnu promjenu. Juventus je i dalje u utrci za prva četiri mjesta, a to je cilj koji je Tudor već dokazao da zna ostvariti. Očekivati više od toga trenutačno je utopija.