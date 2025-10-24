Tudoru je pao mrak na oči zbog ovog pitanja novinarke: U nevjerici je gledao što mu je rekla

Talijanska sportska novinarka Giulia Mizzoni šokirala je hrvatskog trenera Igora Tudora dosta žestokim komentarom o lošoj formi Juventusa. Talijanska javnost oduševljena je njezinom iskrenošću, a sve je pratio i Fabio Cannavaro, legendarni nogometaš koji je trenirao i zagrebački Dinamo.

Novinarka Giulia Mizzoni iznenadila je Igora Tudora nakon poraza od Real Madrida (0-1) na Santiago Bernabeu. Naime, ona je istaknula kako je Juventus u najgoroj formi od sezone 2009./10., što Tudora nije nimalo oduševio, pa je odgovorio pitanjem: 'Statistika, ha?'. Njezin odgovor bio je direktan: 'Da, ovim podatkom odajem počast statistici, ali više bih htjela pričati o onome što smo vidjeli na terenu.'

Inače, Mizzoni je jedno od najprepoznatljivijih lica Amazon Prime Video prijenosa Lige prvaka, poznata je talijanska sportska novinarka čija je karijera obilježena strašću, stručnošću i britkim analizama.

‼️ From @calciomercatoit



🗣️ Giulia Mizzoni: "Seventh match without a win. Longest streak since the 2008/2009 season"



🗣️ Igor Tudor hears it and irritably replies: "Statistic, huh"



🗣️ Giulia Mizzoni: "Yes, I do this statistic to honor the numbers but I'm more interested in…