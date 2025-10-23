Naši Portali
PORAZ OD REALA

Evo što govori Igor Tudor dok Talijani pišu da mu posao u Juventusu opasno visi

Serie A - Como v Juventus
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.10.2025.
u 13:33

"Moj je dojam da je ekipa bila dobra i napravila što je mogla. Nedostajao nam je samo gol", izjavio je Tudor na konferenciji za medije podno stadiona Santiago Bernabeu.

Hrvatski nogometni trener Igor Tudor, koji je s Juventusom u početna tri kola Lige prvaka osvojio dva boda, uvjeren je da će njegova momčad krenuti s pobjedama nakon tijesnog poraza 0-1 kod Real Madrida.

"Moj je dojam da je ekipa bila dobra i napravila što je mogla. Nedostajao nam je samo gol", izjavio je Tudor na konferenciji za medije podno stadiona Santiago Bernabeu.

Tudor smatra da nije lako igrati na tom terenu.

"To je najteži mogući stadion zaigrati, ali mi smo s njega otišli dojma da smo zaslužili više", istaknuo je.

Real Madrid je pobijedio s 1-0 golom Judea Bellinghama u 58. minuti.

Juventus je time nastavio niz bez pobjede nakon što je prethodno odigrao 4-4 s Borussijom Dortmund i 2-2 s Villarrealom. Zbog toga talijanski mediji pišu da bi lako mogao ostati bez posla.

"Imamo dva boda od devet, ali igrali smo protiv Borussije Dortmund, Villarreala, Real Madrida... Izgubiti na Bernabéuu je nešto što se događa. Ostalo nam je još pet utakmica i uvjereni smo da možemo dosegnuti visoku poziciju", rekao je Tudor.

Juventus će u idućem kolu igrati sa Sportingom iz Lisabona, a onda s norveškim Bodo Glimtom.

Tudor je od ožujka trener kluba iz Torina s kojim je u ukupno 23 utakmice upisao 10 pobjeda, 8 remija i 5 poraza.

