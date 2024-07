Hrvat se dobro sjeća debakla protiv Turske: 'Naš izbornik inzistirao je na jednoj stvari'

Željko Vuković (62), bivši hrvatski (1 nastup) i austrijski nogometni reprezentativac (3 nastupa), posljednji je nastup za nacionalnu momčad u karijeri ostvario 14. studenoga 2001. godine u utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Turska – Austrija 5:0 u Istanbulu.

Danas, 23 godine nakon Vukovićeva Istanbula, u osmini finala Eura u Leipzigu igrat će Turska – Austrija.

– Da, bio je to moj treći i posljednji nastup za Austriju. Prvi sam upisao u listopadu 2001. godine protiv Izraela u Tel Avivu, gdje sam debitirao s 39 godina i devet mjeseci, što me čini najstarijim debitantom za reprezentaciju u svijetu. Na tu utakmicu, zbog straha za svoju sigurnost, nije putovala nekolicina reprezentativaca, pa me izbornik Otto Barić uvrstio u selekciju. Tako sam u njoj ostao i za dodatne kvalifikacije s Turcima, kada su me tri mjeseca dijelila od četrdesetog rođendana – prisjetio se Vuković, bivši igrač vinkovačkog i zagrebačkog Dinama, Osijeka te austrijskih klubova Steyra, GAK-a i Kärntena.

A nema im Alabe...

Po čemu pamtite nastup protiv Turske? U njoj je za Austriju nastupio još jedan Hrvat, Ivica Vastić.

– Izbornik Barić bio je dosljedan i nije želio zvati Austrijance koji su odbili nastupiti u Izraelu. Mi smo zaista u Istanbulu bili desetkovani i doživjeli smo uvjerljiv poraz od iznimno snažne Turske, momčadi koja je sljedeće godine na SP-u bila treća i na kojemu je izgubila samo jednu utakmicu, od Brazila. Objektivno, mi protiv Turske tada nismo imali izgleda, jer smo i prvu utakmicu u Beču izgubili s 0:1.

Kakav je vaš dojam o Austrijancima na Euru u Njemačkoj? Samo jedan podatak: nakon natjecanja po skupinama, Austrija je iza Njemačke bila druga najefikasnija momčad sa šest pogodaka.

– Austrija je fenomenalna! Kvalifikacije je okončala praktički neokrznuta (samo jedan poraz, od Belgije 2:3, nap.a.), ne odstupa od svoga stila igre, visokog presinga, njihovih 11 igrača igra u njemačkim klubovima, među njima je primjerice Leimer, igrač koji je u Bayernu istisnuo Kimmicha iz veznog reda, dečko koji trči 13-14 km po utakmici, poput našeg Broza. Istu kilometražu ima i mali Seiwald. Posch je imao sjajnu sezonu u Bologni... A opet, u momčadi im nema njihova najtrofejnijeg igrača svih vremena Davida Alabe.

Ali, Alaba je prisutan, uz momčad je?

– Alaba je jako blizak s Arnautovićem (Nijemci ga zovu Astronautović, nap.a.), pa ga je izbornik Rangnick priključio svome stožeru na Euru. Arnautović je sa 115 nastupa rekorder u Austriji, sedam golova nedostaje mu da dostigne prvog strijelca Polstera, no Arnautović je istodobno i "luda glava". Međutim, Rangnick s njih fenomenalno postupa: dao mu je kapetansku traku te mu doveo i prijatelja Alabu da ga smiruje ako bude potrebno.

Izvrstan Euro igra i 30-godišnji Marcel Sabitzer iz Borussije Dortmund?

– Njegov tata Herfried Sabitzer godinama je bio moj suigrač u GAK-u, ja sam mu bio kapetan, pa tako poznajem Marcela Sabitzera otkad je prohodao. Sin je u ovoj priči nadmašio oca. Herfried je bio fenomenalan napadač, prava, klasična devetka izvanrednog udarca, ali malo lijen. Nije volio previše trenirati. Sada kad se sretnemo Herfried meni kaže: "Vuko, moj Marcel je sve ono što ja nisam bio; trenira kao životinja, pazi što jede, ima osobnog trenera..." A ja mu kažem: "Eto, zato je on igrao u Bayernu, Manchester Unitedu, Borussiji, a ti si za veliko natjecanje bio samo na proširenom popisu reprezentacije." Herfried je 1998. trebao ići na SP u Francusku, ali nije se uspio ubaciti u kadar.

Vjerujete li da će Austrijanci danas u Leipzigu uspjeti uzvratiti Turcima za 2001. godinu?

– U ožujku ove godine Austrija je Tursku u prijateljskoj utakmici svladala sa čak 6:1! Ali, to je sada mač s dvije oštrice za Austrijance, jer taj rezultat ne bi trebao biti mjerilo odnosa snaga tih reprezentacija. Tako smo i mi bili "poletjeli" nakon pobjede nad Portugalom, ta nas je pobjeda zavarala. Pa vidite od koga smo mi ispali; od Talijana koje su Švicarci pregazili kao plitak potok. Mislim da ipak Austrijance neće zavarati ta šestica. Oni naravno hipotetski mogu i izgubiti, ali neće odustati od svog načina igre: direktno, što brže s loptom u dubinu... Ja sam, sada kada je Hrvatska ispala, navijač Austrije.

Uspomena iz 1978.

Hoćete li možda u Njemačku ako Austrijanci prođu u završnicu?

– Austrijanci imaju dobar ždrijeb i ako im se malo stvari poslože, mogu i do finala. Oni sanjaju finale s Nijemcima u Berlinu! Znate, Austrijanci već desetljećima žive na uspomeni iz 1978. godine, kada su na Svjetskom prvenstvu u Argentini, u Cordobi, svladali Njemačku s 3:2, a Nijemcima je trebao samo bod za plasman u drugu fazu, pa su zajedno putovali kući. Tako bi im san bio isto ponoviti i u finalu Eura. Ja bih sigurno išao na tu utakmicu. Prijatelj nam je već osigurao dvije ulaznice.

Mislite li da su Austrijanci toliko moćni?

– Austrijanci su u studenome 2023. u prijateljskoj utakmici svladali Nijemce s 2:0. I ne, nisu Austrijanci tada ulovili Nijemce na spavanju; ne – Nijemci im nisu puknuli po golu! Moglo je biti 5:0 za Austriju. Zato što su Austrijanci toliko nezgodni, zato što igraju taj ludi presing i poslije osvojene lopte idu strelovito u napad, pa opet u presing. I onaj tko ih želi pobijediti, taj će se zaista morati dobro, dobro pomučiti – zaključio je Željko Vuković, koji živi u Grazu, a trenutačno se odmara na Pagu.