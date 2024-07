Dragan Stojković donio odluku o budućnosti. Srpski mediji nazivaju je potpuno šokantnom

Srbija je dobila odgovor na najvažnije pitanje nakon ispadanja njihove reprezentacije s Europskog prvenstva. Srpski mediji su objavili da Dragan Stojković Piksi ostaje na klupi srpske reprezentacije. Piksi je to odlučio. Nakon samo dva osvojena boda u grupi s Engleskom, Slovenijom i Danskom, srpska javnost se nadala njegovom otkazu, no srpski nogometni savez mu je prepustio da sam donese odluku, a on je rekao "ostajem".

VEZANI ČLANCI:

Svi su šokirani, i mediji i javnost, te ih je iznenadila Piksijeva izjava da Srbija s kadrom nešto može napraviti i da su čak i ta dva boda bila puno iako u napadu imaju igračine poput Vlahovića, Mitrovića, Jovića i Tadića, zbog čega su se smatrali i najjačim napadom s posljednjeg Svjetskog prvenstva u Kataru, a i s takvim napadom su zabili samo jedan gol na prvenstvu.

Mediji pišu da su očekivali otkaz Piksiju odmah nakon Eura bez obzira na ugovor u kojem piše da mu savez mora isplatiti milijun eura u slučaju prijevremenog otkaza. Interesantan je podatak da je Srbija jedina reprezentacija na Euru koja ni u jednom trenutku nije vodila, mada to nije ništa neobično s obzirom da su jedini gol na turniru zabili u 95. minuti protiv Slovenaca.