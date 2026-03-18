Venezuela pobijedila SAD i osvojila naslov svjetskog prvaka u bejzbolu

Uslijed te pobjede deseci tisuća stanovnika Caracasa izašli su na ulice glavnog grada. Usklik oduševljenja prolomio se ulicama gdje su bili postavljeni veliki ekrani za zajedničko gledanje prijenosa iz američkog grada Miamija. "Naslov prvaka je došao u pravom trenutku za našu zemlju“, rekla je Hini 52-godišnja Mari Chaparros koja je plesala od sreće na trgu Plaza de Venezuela. "Pobjeda je ujedinila ljude i podigla nam samopouzdanje uslijed neugodne političke i gospodarske situacije“, dodala je.

Venezuela, u kojoj je baseball najpopularniji sport, osvojila je svoj prvi naslov pobjednika Word Baseball Classica nakon što je 2023. bila ispala upravo od SAD-a u četvrtfinalu. Tisuće euforičnih ljudi trubile su na motociklima i iz automobila, kružeći ulicama Caracasa, gdje su postavljeni plakati s Nicolasom Madurom i njegovom suprugom Cilijom Flores uz poruku: "Želimo ih natrag".

Finale baseballa bio je prvi sportski ogled Venezuele i SAD-a nakon što je američka vojska 3. siječnja prisilno izvela Madura i suprugu iz zemlje te ih zatvorila. "Viva Venezuela!", vikao je vozač jednog motocikla podižući stisnutu šaku u zrak. Vozači su nosili nacionalne zastave, a radnici gradske čistoće plesali su na stražnjem dijelu kamiona za koji su se rukama držali. "Ovo je ogromna pobjeda nad SAD-om. I sportska i politička. Pogledajte samo kako su ljudi sretni“, izjavio je 62-godišnji Eduard Pino promatrajući povorku koja je stvarala zaglušujući buku trubama.

Ramses Gutierrez, 31-godišnji stomatolog, nosio je s prijateljem veliku žuto-plavo-crvenu trobojnicu te južnoameričke zemlje. "Sretni smo i ponosni na ovaj uspjeh“, rekao je Gutierrez. Na pitanje ima li ova pobjeda dodatnu političku težinu, odgovorio je da on slavi isključivo "sportski uspjeh“. Njegov prijatelj je također rekao da je ovo isključivo sportska pobjeda.

Jedna baka je mahala nacionalnom zastavicom dok su njeni mali unuci skakali od sreće. "Ovo gledam kao isključivo veliki sportski uspjeh“, rekla je. Chaparros, sa šiltericom na kojoj piše Venezuela, kaže da je ovo pobjeda svih Venezuelanaca. "Zbog Madura je to nekima politička osveta, a zbog poraza iz 2023. to je nekima sportska osveta. Tako da svatko ovdje ima svoj razlog za slavlje“, rekla je.