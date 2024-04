Hrvat pred ulaskom u povijest jedne od najjačih europskih liga, ovo još nitko nije ostvario

FERENC SAKALJ

Predsjednik Osijeka žestoko po Bjelici: Napadao je novinare i upravu, to samo govori kakav je čovjek

- Do sada nisam o tome govorio i nisam želio da ljudi iz Kluba to spominju, ali Bjelica me razočarao kao trener i sportski direktor. Kada smo ga dovodili, nismo pregovarali, udovoljili smo svim njegovim zahtjevima, vjerujući da je prava osoba za preuzimanje brige oko vođenja kompletnog sportskog segmenta. Njegovim dovođenjem povećali smo proračun za 100 posto, plaće igrača narasle su gotovo četiri puta, uz to doveo je veliki stožer i voditelja Škole nogometa - rekao je Mađar.