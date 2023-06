Hrvat postao trener dvostrukog prvaka Europe i ondje neće biti usamljen

Suša kod mladih i dalje traje

Juniorske reprezentacije su do 2017. osvojile 14 medalja, a od tada ništa. Zbog čega?

Nema u sportu slučajnosti. Mađari, Grci, Španjolci i Talijani, pa i Srbi, posljednjih 15-ak godina ulažu daleko više u bazu, a to su klubovi i treneri, nego mi i to mora, na žalost, doći na naplatu. Na sreću, na krilima Juga i Jadrana, i naravno Tucka i njegova stožera, seniorska vrsta nam je i dalje u svjetskom vrhu. Ali i tu je puno teže doći do medalje nego prije jer su drugi više napredovali, napominje Bukić