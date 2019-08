Hrvat je spreman za dugotrajnu 'makljažu', jer: 'Gubiti je šugavo'

Tu smo, na nešto više od tjedan dana od velikog okršaja i jednog od najvećih revanš mečeva u povijesti UFC-a. U nedjelju ujutro će po srednjoeuropskom vremenu prvak teške kategorije Daniel Cormier i američki izazivač hrvatskih korijena Stipe Miočić stupiti u oktogon u glavnoj borbi UFC 241 priredbe u Anaheimu.

Reći da je ovo jedan od najvećih revanš mečeva nije pretjerivanje, riječ je o najboljem UFC-ovu borcu godine (Cormier) i o najuspješnijem teškašku u povijesti organizacije (Miočić).

Dva vrhunska “all-around” borca idućeg vikenda idu u sraz prepun konfliktnih taktika koje ni oni najzagriženiji za fiziku, matematiku i logiku ne bi razriješili.

I nakon onog sprinta u Las Vegasu koji nam nije kao ljubiteljima borbe ni omogućio vidjeti kako će izgledati njihova nadmetanja, konačno bismo mogli gledati pravi rat, a to mnogi najviše vole vidjeti – kvalitetnu i dugotrajnu “makljažu”.

Posvetio se ženi i djetetu

Vratimo se 13 mjeseci unazad. UFC 226 u srpnju. Stipe Miočić ima priliku četvrti put uzastopno obraniti svoju teškašku titulu protiv poluteškaške legende UFC-a i teškaške legende Strikeforcea. No, glavna borba trajala je manje od cijele jedne runde.

Stipe je u borbu ušao kao pravi prvak, zauzeo sredinu ringa i nije dao mjesta Cormieru, no američkog Hrvata šokirala je čvrsta brada izazivača nakon što ga je nekoliko puta pogodio direktno gdje je htio.

To ga je malo izbacilo iz ritma, kao i slučajni udarac DC-a u oko. Nakon nekoliko podjednakih izmjena, pri izlasku iz klinča Cormier je nenadano izvukao desni kroše koji je jednostavno bio dovoljan da sruši Stipu i otme mu njegovo cijenjeno blago oko struka.

Nije, doduše, Stipe tada bio potresen koliko bi se možda očekivalo.

– Gubiti je šugavo, to je valjda svima jasno. Bio sam dvije godine na vrhu i uživao sam, ali sad ću najviše uživati u svojoj kćeri koja se tek rodila. To je jedino što me zanima i čim sve ovo završi, idem na let – jasno je posložene prioritete tada imao Miočić.

Sad je kći Meelah Grace već navršila godinu dana, a tata je ponovno u punoj borilačkoj opremi. To je pravi vatrogasac, ratnik, borac, ali treba reći da je bio dosljedan kao bivši prvak i čekao svoj revanš za naslov jer je naslov, kako i sam Stipe kaže, “jedino što te treba zanimati u kompetitivnoj borilačkoj organizaciji”.

Odbijao je ponude za mečeve protiv Ngannoua, Dos Santosa i Overeema koji su, treba se priznati, nosili odličnu zaradu. Te tipove već je pobjeđivao i oni nemaju kod sebe ono što Stipe želi. Čekao je i da se rasplete saga između Cormiera i Brocka Lesnara koji se trebao vratiti u UFC i odmah napasti titulu.

Javljao se na Twitteru

Međutim, ta zavrzlama se odugovlačila jer su se UFC i najjača kečerska organizacija svijeta WWE nadmetali tko će Lesnaru ponuditi bolji novac i bolje uvjete. Nakon nekoliko mjeseci razmišljanja, Lesnar je izabrao WWE gdje trenutačno nosi pojas glavnog prvaka te će zarađivati 12 milijuna dolara godišnje.

Stipe je mirno šutio sa strane, tu i tamo dobacio nešto na Twitteru ili Instagramu, no sve u maniri sportaša. Stvar je ukusa, ali ove prenapuhane uvrijede i svađe (takozvani trash-talk) između boraca miču fokus sa samog sporta.

To shvaćaju tipovi poput Stipe. Miran, obiteljski čovjek koji nije luđak, međutim, nikako ne može postati glavna zvijezda UFC-a. I baš zbog toga je za Stipu sad važnije nego ikad pobijediti, pokazati sve ono što zna tamo gdje treba – na borilištu.

