Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BAŠ JE LOŠE IZGLEDALO

Englezi bruje o poniženju Igora Tudora: Navijači mu priredili scenu kakva se ne pamti

John Walton/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
vecernji.hr
06.03.2026.
u 09:43

Nakon novog teškog poraza Tottenhama, tisuće navijača napustile su stadion već na poluvremenu, no hrvatski trener iznenadio je sve izjavama nakon utakmice. Njegov optimizam i metafora o brodu koji tone šokirali su englesku javnost

Prizori s Tottenham Hotspur Stadiuma obišli su Englesku i najbolje opisuju dubinu krize u kojoj se slavni londonski klub nalazi. U ključnoj utakmici protiv Crystal Palacea, tisuće navijača napustile su tribine već na poluvremenu. Nakon što je Tottenham poveo, uslijedio je potpuni kolaps u samo dvanaest minuta; isključenje kapetana Mickyja van de Vena i tri primljena gola za konačnih 1:3. Bio je to treći poraz u isto toliko utakmica za Igora Tudora, čiji je dolazak na klupu samo produbio agoniju.

Atmosfera je bila toksična. Oni koji su ostali, momčad su ispratili zvižducima, a s tribina su se orili povici "ujutro dobivaš otkaz". Da poniženje bude veće, gostujući navijači su im skandirali "pozdravite Millwall", aludirajući na ispadanje u niži rang. Bivši reprezentativac Joe Cole komentirao je kako je "tjeskoba prožela cijeli stadion", dodavši da se čini kao da su svi odustali. Ovakav masovni bijeg navijača rijetko se viđa i predstavlja jasan znak potpunog gubitka vjere.

I dok su svi očekivali posipanje pepelom, Igor Tudor je nakon utakmice šokirao englesku javnost. Iako je rekao da razumije frustraciju navijača, poručio je nešto neočekivano. "Možda će zvučati čudno, ali nakon ove utakmice vjerujem više nego prije. Vidio sam nešto, vidio sam energiju i želju", izjavio je Tudor, čiji je optimizam u potpunom neskladu sa situacijom u kojoj se klub nalazi, sa samo jednim bodom iznad zone ispadanja i najgorim nizom bez pobjede od 1935. godine.

Svoju je filozofiju dodatno pojasnio sada već poznatom metaforom o brodu. "Brod ide u smjeru u kojem ja želim. Tko je u brodu, može ostati, ostali ga mogu napustiti", poručio je Tudor, jasno dajući do znanja da neće odstupiti od svojih principa. Na izravno pitanje hoće li i dalje voditi momčad, odgovorio je kratko: "Bez komentara." Njegov prkosan stav mnogi su protumačili kao odvojenost od stvarnosti, dok se Tottenham suočava s realnom prijetnjom ispadanja.
Ključne riječi
poniženje Tottenham Igor Tudor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!