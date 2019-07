Najbolji srpski MMA borac trenira kod Cro Copa: 'Čini mi se da smo razbili predrasude'

Ima tome već tri godine kako se najbolji srpski MMA borac za sve svoje borbe priprema u Zagrebu, i to u privatnoj dvorani Mirka Filipovića, pa to čini i sada uoči svoje treće UFC borbe 3. kolovoza u Newarku.

S Darkom Stošićem (27) našli smo se u kafiću Star u Gajnicama, u kvartu u kojem i stanuje, a razgovor smo počeli upravo počecima njegove i Cro Copove suradnje.

– Putem Facebooka Mirko mi je poslao upit bih li došao da mu dođem sparirati u pripremama za neku od borbi. To sam odmah prihvatio jer sam bio Cro Copov fan i bio mi je doživljaj upoznati ga. Na koncu se ispostavilo da je to bio odličan potez jer sam i danas tu.

Jako dobra radna atmosfera

Budući da su između Hrvatske i Srbije na političkoj razini stalno prisutne tenzije, je li u njegovu okruženju bilo kakvih prigovora što je za svoju bazu izabrao baš Hrvatsku?

– Drviš stalno dolazi tamo, Cro Copa ljudi dosta vole pa mi se čini da smo razbili predrasude. Za sport doista vrijedi ona da ne poznaje granice.

A Darka sad već poznaju i na hrvatskoj granici koju godišnje prelazi barem četiri puta godišnje.

– Kome god kažem da idem trenirati s Cro Copom, odmah osjetim veliko poštovanje prema tom imenu. Dosta svog publiciteta zaradio sam i zahvaljujući Mirku. Osim toga, on u svojoj dvorani uspijeva stvoriti jako dobru radnu atmosferu. Još nisam vidio čovjeka koji toliko voli prepričavati razne zgode kao Mirko, koji zna toliko štosova, no kada se trenira, onda je to jako žestoko. Baš kao i sa Stipom čiji su kondicijski treninzi nešto što dosad nisam doživio.

Osim što je pod patronatom Cro Copa, Darko tu ima i niz jako dobrih suvježbača.

– Doista, tu su Ante Delija, Saša Milinković, olimpijski pobjednik u džudu Satoshii Ishi, a boksačke tehnike radim s bivšim svjetskim prvakom Stipom Drvišem. Važno je da imaš što raznovrsnije suvježbače, ali i to da je netko u nekoj od tehnika bolji od tebe jer jedino tako napreduješ.

A posebno tijekom sparinga s Cro Copom koji kao da nije doživio moždani udar koji ga je i prisilio na mirovinu.

– Mirko i danas trenira kao da se sprema za borbu. To nikome nije jasno, on je fenomen i trening mu dođe kao droga. Mi se svi plašimo da mu se nešto opet ne dogodi, no on govori da je super pa s njim, zapravo, najčešće spariram.

Je li za nekoga iz Srbije život u Hrvatskoj skup?

– Ovdje je sve skuplje za 20-30 posto nego u Srbiji, no ja ulažem u sebe. Mogu se ja pripremati u Beogradu, da prištedim nešto novca, no kada više uložim u sebe, veći su i izgledi da ću više zaraditi.

Dakle, za Darka je ovo ljeto radno ljeto.

– I ja bih volio ići na more, zezati se s prijateljima, no to ne ide jedno s drugim. Ja imam svoj cilj i zato sada nemam neki zanimljiv život. On se svodi na trening, hranu i spavanje.

Uzbudljivo postane tek u danima i satima prije borbe, no svaka je od njih stavljanje na kocku vlastita zdravlja.

– Stavljam sve na kocku i zato ne želim da me išta sa strane remeti u tome. Jer, moja budućnost ovisi od tome. S druge strane, publika voli agresivne borce jer ovo je gladijatorski sport i ljudi žele vidjeti krv.

Budući da onaj tko kroči u Cro Copov najbliži krug mora proći neku vrstu inicijacije, je li Mirko i njemu priredio vatreno krštenje?

– Ne, mene nije toliko “maltretirao”, možda jednom ili dvaput. Najviše iskustava ima Japanac Satoshi Ishii, on je idealan za Mirkove smicalice jer sve sluša i pomalo je naivan.

To je slično razvodu braka

Kako je došlo do odluke da nakon 13 godina bavljenja džudom napusti matični sport?

– Džudo je jako težak sport, a u mojoj zemlji od njega nemaš ništa sve dok ne osvojiš neku veliku medalju, tek tada možeš računati na neku stipendiju. Od džuda nisam zaradio ni dinara, a bio sam prvak države i za juniore i mlađe seniore. Zbog džuda sam se iz Srijemske Mitrovice preselio u Beograd i tamo sam živio u internatu, no živio sam od mamine financijske pomoći. Žalio sam se na takav status, no oni mene očito nisu shvatili ozbiljno pa sam izgubio volju. Teška srca odlučio sam napustiti džudo jer to vam je kao da nakon 13 godina braka raskidate sa suprugom.

Budući da je slobodna borba puno brutalniji sport od džuda, njegovi najbliži sada strepe.

– Strahuju svi koji me vole, a najviše mama. Nije ona toliko upućena, ali vrlo dobro zna da je MMA vrlo opasna stvar.

