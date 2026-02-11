Hrvat na klupi zmajeva za VL: Reprezentaciju BiH preuzeo sam zbog izazova, a nikako u inat HKS-u

Poslije 14 naslova prvaka Belgije u nizu odlučio je napustiti svoju sigurnu oazu Oostende da bi se prihvatio posla u Limogesu. Nakon što je Belgiju dvaput odveo na Eurobasket i u tom slučaju primio se posla izbornika druge reprezentacije (BiH), koji izgleda kao još veći izazov no što je voditi jedini francuski klub koji je bio prvakom Europe.

Evo kako nam je Dario Gjergja objasnio odlazak iz belgijske klupske košarke:

– Trebao sam otići i prije, ali iz određenih razloga, neki su i privatni, to nisam. Na koncu sam se ipak odlučio za prelazak u Limoges, gdje se borim s brojnim ozljedama pa smo puno utakmica izgubili u egalu.

Belgijci imaju dva saveza

Zašto je pak došlo do Darijeva prekida suradnje s košarkaškim savezom Belgije?

– Ugovor s Belgijcima mi je istekao, a oni imaju dva saveza, flamanski i belgijski, pa nisu znali što i koga žele. Tada sam prelomio i zahvalio se na suradnji.

Kako je došlo do preuzimanja reprezentacije Bosne i Hercegovine?

– U razgovoru s tim ljudima, a tu je bio i predsjednik njihova saveza Dževad Alihodžić, shvatio sam da su oni vrlo ambiciozni. Ušao sam u to sa srcem. Moj klub isprva nije bio za to, a onda je gazda prelomio.

Je li u toj odluci bili razmišljanja u stilu “kad me već ne treba moj nacionalni savez, ima tko me treba”?

– Ma ne, nisam to napravio iz inata. No istina je da se više ne nadam da ću ikada biti izbornik Hrvatske. Dok su neki ljudi na čelu hrvatske košarke, to se očito ne može dogoditi. No bilo pa prošlo.

Zacijelo mu je trebalo vremena da probavi odluku o tome da ipak neće biti izbornik, kao što mu je obećao tadašnji sportski direktor Aco Petrović, već da će to biti Sesar.

– Nikad nisam to prožvakao niti ću ikada. Ja sam ipak Hrvat. Istina je, imam i belgijsko državljanstvo, ali Belgiju volim iz drugog aspekta. Naime, ta država dala mi je priliku da postanem sve što sam danas. No ja sam primarno Hrvat.

S obzirom na to da postoji bojazan da bi Hrvatska prvu utakmicu s Njemačkom mogla igrati bez Marija Hezonje jer njegov Real večer prije igra protiv Bayerna, kakva je tu situacija s BiH? Hoće li mu u predstojećem kvalifikacijskom prozoru biti dostupni euroligaški igrači?

– Za prvu utakmicu neće jer oni igraju 26., a mi svoju prvu utakmicu 27. veljače. Za drugu bi trebali biti dostupni i Musa i Kamenjaš.

Ta dvojica igrača bila su itekako važna u onoj pobjedi BiH nad Hrvatskom, presudnoj za odlazak na Eurobasket.

– Musa i Gegić odigrali su sjajnu utakmicu. Musa je tada došao ozlijeđen i za to mu treba dati kredit. Došao je iako mu je Real rekao da ne bi trebao ići. On si je u klubu time sigurno napravio štetu, ali je pomogao reprezentaciji da se plasira na Eurobasket.

I da onemogući Hrvatsku da prvi put ne ode na Eurobasket.

– Posvuda u Europi ulaže se u košarku, a kod nas baš i ne. Recite vi meni koliko hrvatskih klubova ima produktivan omladinski pogon? Malo ih je, ali zato ima onih koji otvore školu košarke da bi živjeli od članarina.

Kako mu se čini hrvatska Premijer liga?

– Ove godine to još na nešto i sliči, a prošle i godinu prije to je skoro bio amaterizam.

A kakav je pak najviši rang francuske klupske košarke?

– Već sama činjenica da imaju tri euroligaša – Monaco, Paris i Asvel – puno će vam reći.

Hezonja zaslužuje i veću ulogu

U čemu je tajna košarkaške Francuske? To je danas europska zemlja s najviše NBA igrača.

– Jedan od razloga je i mnogoljudnost. Puno je talentirane djece, a talentirani igrači dobivaju priliku u klubovima. Osim toga, imaju i svoj INSEP, sportski institut kroz koji prolaze svi njihovi talenti. Kroz njega je prošao i Parker, to je model koji njima donosi rezultat u smislu produkcije igrača. Oni su jedna od rijetkih reprezentacija koja toliko ne pati kada im nedostaju igrači iz Eurolige.

Bude li Hezonja odsutan u prvoj, zagrebačkoj, utakmici protiv Njemačke, bogme će Hrvatska patiti. Riječ je o laureatu u Gjergjinu izboru.

– Prošle sezone Hezonja je bio itekako važan igrač Reala, a ove je sezone to nastavio, možda čak i s većom rolom. Po meni bi on trebao imati i veću minutažu, no takva je Euroliga, morate se uklopiti u rotaciju od 10 – 12 igrača.

Na drugome mjestu mu je Ivica Zubac.

– Nadam se da će Ivica u Indiani biti još i bolji no u Clippersima jer to je momčad koja igra možda malo više europski. Zubac je jedan od rijetkih klasičnih centara koji razumije košarku.

Jedan takav je i trećerangirani Ante Tomić.

– Način kako on funkcionira u Joventutu je fenomenalan. No nije posrijedi samo njegova igra već i ponašanje. On svoje suigrače čini boljima i jako puno pomaže svom mladom hrvatskom suigraču Michaelu Ružiću. Još jedan centar me oduševljava, a to je Miro Bilan, koji već treću sezonu igra sjajno za talijansku Bresciu. Jako se dobro snašao u tom okruženju i drži razinu.

Nažalost, ni Tomić i Bilan više ne igraju za reprezentaciju, ali Luka Božić igra.

– Njegov je put bio najteži. Trebao je igrati za Valenciju, no oni su ga poslali na posudbu u Lleidu, gdje je odigrao dobro pa je otišao u novi klub. Bitan je igrač za reprezentaciju jer je, poput Hezonje, iskoristiv na više pozicija, a u obrani može preuzeti igrače na pozicijama od jedan do četiri. Mnogi su kad je riječ o njemu, bili skeptični, no demantirao ih je.

Rudežova petorica

1. Mario Hezonja (Real Madrid) 10

2. Ivica Zubac (LA Clippers) 7

3. Ante Tomić (Joventut) 5

4. Miro Bilan (Brescia) 3

5. Luka Božić (Lleida/Granada) 1