Hrvat je igrao u Plzenu, a danas radi u školi: 'Bio sam u hotelu i dobio Škodu, trening nisam volio'

Ugledni češki klub Viktoria Plzeň svojedobno nije skautirala nogometaše samo po prvoj hrvatskoj ligi, iz koje je primjerice bila dovela Deana Drenovca (iz suhopoljske Mladosti 127) nego i po zagrebačkoj okolici, po Turopolju, preciznije u – Hrašću.

Naime, zanimljiv je podatak kako je Viktoria Plzeň u rano proljeće 1999. godine dovela tadašnju zvijezdu NK Hrašća Promila, Dejana Vrajića, napadača koji je žario i palio trećom ligom. Menadžer Milan Martinović, koji ga je tada vodio, tvrdi da je Vrajić staturom i fizičkim kapacitetima, pa i izgledom, neodoljivo podsjećao na Alena Bokšića.

Bez probne utakmice

Tadašnji predsjednik Hrašća Promila Mile Matković dobro se sjeća Vrajića, "kršnoga, plavokosoga, moćnoga centarfora", koji je – kako kaže Matković – jednoga dana samo nestao. Tako Hrašće Promil nije financijski profitirao od njegova odlaska u Češku.

A kako je uopće do toga došlo?, pitali smo Vrajića, danas 47-godišnjega profesora tjelesnog u osječkoj Osnovnoj školi Retfala.

– U to vrijeme vodio me menadžer Milan Martinović i tada sam, kao mlad igrač, prepustio svoju karijeru u njegove ruke. Da, skauti iz brojnih klubova dolazili su u Hrašće i gledali moje utakmice, pa tako i ljudi iz Viktorije. Oni su mene odlučili uzeti, čak bez probne utakmice, i ja sam u Češkoj potpisao prvi profesionalni ugovor u karijeri. Mene su bili doveli da pojačam konkurenciju u napadu, u kojemu je najvažniji igrač bio Tomaš Došek. On je tada bio u krizi pa su vjerojatno zbog toga mene bili i doveli. Međutim, kad sam da došao, Tomaš je odjednom proigrao i počeo davati golove – kazao je Vrajić.

Kako ste bili primljeni u Češkoj? Kako ste se snašli, kakav je za vas bio prelazak iz amaterskog u profesionalni nogomet?

– E, vidite, tu su kriteriji u mom slučaju bili dosta visoki. Naime, nije isto kada u novi klub dolazite kao afirmiran, gotov igrač, kao zvijezda, ili kao nogometaš iz maloga, amaterskoga kluba za koji nitko nije bio čuo. Takav igrač uvijek se mora dodatno dokazivati, a neizbježno je da u svakome klubu postoje klanovi među igračima. Meni bi trebalo godinu dana da se asimiliram u takvome klubu – kaže Vrajić i nastavlja:

– U svlačionici Viktorije tada me dočekao naš igrač Dean Drenovac pa mi je pomogao u prilagodbi. Živio sam u hotelu, dobio sam odmah novi automobil, Škodu Octaviju. Međutim, ja sam bio došao u taj visoki profesionalizam iz maloga, amaterskoga kluba i dočekali su me iznenada visoki zahtjevi na koje nisam bio navikao – puno, puno više rada. U Češkoj su treninzi bili mnogo drugačiji nego kod nas, puno više se radi na izdržljivosti i na snazi. Na primjer, oni rade treninge izdržljivosti deset kilometara. To ja u Hrvatskoj nikada nisam imao. Mi smo u pripremnom periodu tri puta tjedno morali trčati po deset kilometara, pa vježbati u teretani... Ponekad smo znali imati i po tri treninga dnevno. To sam zaista teško podnosio.

Jeste li imali problem jezične barijere?

– Ne, u komunikaciji sa suigračima nisam imao problem. Znao sam češki, budući da sam za vrijeme Domovinskog rata, kao učenik, prognanik iz Gunje, proveo šest mjeseci u Banskoj Bistrici. Tamo sam kao pionir čak igrao i nogomet, nastupao sam za tamošnju Duklu.

Koliko ste utakmica odigrali za Viktoriju?

– Našao sam na nekim stranicama da piše šest utakmica, ali znam da ih je bilo nešto više. Desetak, uključujući i prijateljske, zabio sam tri gola. U Viktoriji sam proveo godinu dana.

Kakva ste primanja imali u Viktoriji?

– U Češkoj nisam imao neka velika primanja. Nisam si primjerice mogao priuštiti kupnju stana. Od svoje zarade, gdje god sam bio, slao sam dio roditeljima i pomagao im.

Bio sam u NK Zagreb

Kako se poslije razvijala vaša karijera?

– Nakon Plzeňa došao sam u NK Zagreb, gdje je bila jaka konkurencija, trener je bio Nikola Jurčević. Od suigrača bio sam blizak s Krunom Lovrekom. U to vrijeme tražio me bio tadašnji njemački drugoligaš Union Berlin, ali klubovi se nisu bili dogovorili. Na kraju sam završio u trećoj talijanskoj ligi, u Forliju, gdje sam ostao dvije i pol godine. Bilo mi je lijepo tu, igrao sam u dobroj ligi, klima mi je odgovarala. Međutim, kada mi je bio istekao ugovor, bio sam već zasićen nogometom i odlučio sam se posvetiti fakultetu. Završio sam Kineziološki fakultet u Zagrebu.

Idete li na utakmice, zanima li vas nogomet, igrate li još barem rekreativno?

– Nogomet ne igram jer sam imao ozljedu ligamenata koljena. Navijač sam Osijeka, ali na utakmice ne idem. Jednostavno sam već poodavno izgubio interes za nogomet. Teško mi je biti u tom filmu, vjerojatno zato što se u nogometu nisam ostvario i nisam napravio karijeru kakvu sam priželjkivao pa onda izbjegavam ići na utakmice. U slobodno vrijeme radije ću otrčati jednu desetkilometarsku rutu po Osijeku. Inače, moja je supruga ultramaratonka Marija Vrajić-Trošić – zaključio je Dejan Vrajić.