Hrvat impresioniran nakon potpisa za Milano: Vrhunski uvjeti, toliko nas je da nisam zapamtio imena

Petar Đirlić, 26-godišnji 205 cm visok korektor hrvatske odbojkaške reprezentacije, nakon nastupa na Europskom prvenstvu odmah je krenuo put Milana, svog novog kluba, krenuvši u novu klupsku sezonu praktički bez dana odmora.

Uskoro postajem otac

– To je bio moj izbor, htio sam što prije riješiti sve uoči početka sezone kako bih mirno ušao u početak lige. A i budući da ću krajem studenoga postati otac djevojčice, htio sam sve srediti prije početka lige oko stana i liječničke skrbi kako bi supruga mogla u miru doći i da je čeka sve spremno – govori pun emocija jedan od naših najboljih igrača pred kojim je zahtjevna sezona.

– Milano je lani ispao u polufinalu prvenstva i kupa pa su sada ambicije malo više. Ostala je praktički cijela prošlogodišnja momčad, a doveli su Kazyskog, MVP-a lige lani, i mene, kao najboljeg skorera Serie A. Igramo i CEV kup, i tu su ambicije također izražene.

U Milanu je Petar zasad više nego zadovoljan:

– Uvjeti su vrhunski, valjda prvi put osjećam profesionalizam na najvišoj razini. Od izbora stana do svih sitnica u klubu vezanih za treninge, liječničku skrb… Toliko je članova stožera u klubu da još nisam svima ni zapamtio ime, svatko ima svoj djelokrug rada, uistinu sjajno – istaknuo je Đirlić.

Obećava to, dakako, još jednu dobru sezonu. Što znači da će naš korektor još više napredovati, a od toga će profitirati i naša reprezentacija. Petar je ovako ocijenio naš nastup na Europskom prvenstvu:

– Otprilike četvorka, za peticu nedostaje ta pobjeda protiv Rumunjske, i to nam je svima žao. Nažalost, izgubili smo od momčadi nominalno slabijeg rejtinga od nas i to nas boli. Iako, cilj smo ostvarili, ulazak u drugi krug, što smo napravili i prije dvije godine, i na neki način napravili kontinuitet rezultata na velikim natjecanjima. Kvalitetu imamo, ali još uvijek ne možemo očekivati čuda od naše reprezentacije, nemamo mi još tako veliku bazu igrača. Iako, mladi koji dolaze očita su perspektiva, vjerujem da ćemo još desetak godina moći svi zajedno igrati, oni koji će nas možda malo starije gurati kroz treninge i na taj način tražiti svoje mjesto u momčadi. No moram pohvaliti i sve one dečke koji nisu bili s nama na Europskom prvenstvu, ali su bili u Europskoj ligi, jer oni su također dali svoj veliki obol ovom rezultatu – kaže Đirlić.

Sami smo krivi zbog Rumunjske

Izbornik Enard, izgleda, dobro funkcionira s našom selekcijom?

– Sasvim smo usvojili njegovu filozofiju odbojke i mislim da zajedno odlično funkcioniramo. Poraz od Rumunja ne možemo staviti njemu na teret, svi smo tu krivi, nismo dobro ušli u meč, nismo dovoljno respektirali protivnika i taj stav na kraju nam se obio o glavu. To nam je dobra škola, nismo mi još uvijek na toj razini da ikoga smijemo shvatiti olako.

Europsko prvenstvo je završeno, kakva je vaša ocjena finalnih susreta za medalje?

– Mislim da su na kraju medalje apsolutno zasluženo podijeljene. Poljaci su prvaci na iskustvo, možda i na mišiće, a srebrni, Talijani, imaju sjajnu mladu momčad pred kojom je velika budućnost, oni su napravili odličnu i bezbolnu smjenu generacija. Slovenci su osvojili broncu, također zasluženo, Francuzi su bili u nekom mix sastavu, previše ozljeda, tako da je i to potpuno realno – zaključio je Đirlić.