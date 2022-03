UŽIVO Hrgović: Ja sam za sebe uvijek favorit, iako na papiru nisam

'Tko čeka, taj i dočeka rekao je Filip Hrgović na početku presice u Esplanadi kada je najavljivao svoj idući meč.

Filip Hrgović (29, 14-0) će se 7. svibnja u Las Vegasu boriti protiv Zhileija Zhanga (38, 23-0-1).

- Mislim da mi je izdržljivost i kondicija najbitnija stvar i da je to ono glavno na čemu ga mogu dobiti. Nekim je teškašima to problem, ja nisam među njima. Svi sparing partneri će biti kontraši - najavio je Hrgović.

- Ja se uvijek pripremam kao da idem na najtežeg protivnika. Mislim da ću i sada pokazati da sam živahan u tim kasnijim rundama.

- Ja sam uvijek u dobrom stanju. Nisam u zadnjih 16 godina imao duži odmor od 3-4 tjedna i to aktivni odmor. To nema kod mene, uvijek krećem u održavanje forme brzo poslije borbe, nakon odmora. Mislim da mi je to najveća prednost. Mislim da se to vidi i vidjet će se još više.

- Ja sam za sebe uvijek favorit. Iako je on to na papiru jer ima bolje i amaterske i profesionalne rezultate, ali na svom papiru, u mojoj glavi, ja sam sebi favorit.

- Ja sam ti, kralju, rođen za velike stvari. Vjerujem da ću biti najbolji kad dođu ovi novi protivnici, imam dobrog psihologa, Isusa iz Nazreta, s njim radim već dugo vremena, on me priprema na psihološkoj i duhovnoj razini, tako da mislim da tu nema greške.

- Ne radim više s Pedrom od konca prošle godine. Došlo je do nekog zasićenja u tom našem odnosnu. Nismo se svađali, rastali smo se kao prijatelji, ali jednostavno mislim da mi u ovom dijelu karijere treba nešto drugačije. Mislim da sam uz njega jako puno napredovao, da me digao na jedan viši nivo, kod njega sam vidio što znači vrhunski trener koji ima 40-50 godina u profesionalnom boksu. Hvala mu za sve. Mislim da smo imali dobrih par godina. Sada je vrijeme za neku drugu fazu.

- Želim prije svega ternera koji je meni 100 posto posvećen. Pedro je dobar trener, on je vrhusnki za kondiciju, fizičku pripremu, snagu. Nekada smo čak i previše trenirali, iako ja to volim. Ali znale su se tu dogoditi neke male ozljede, rupturice i to. U neke sam mečeve ulazio s čak tim ozljedama, iako nisam baš o tome govorio. Htio bih sada trenera koji je fokusiran na taj boksački dio, poznato je da su to američki treneri, više nego, recimo, kubanski. Bio sam nakon zadnjeg meča već tamo, u par dvorana, kod vrhunskih trenera.

- Mislim da moje tijelo s 30 godina nije isto kao s 20, da ne trebam sada toliko jako trenirati, što ne znači da ću se opustiti i lagodno živjeti, već da se trebam fokusirati na jedan drugi dio nego li do sada. Odlučio sam se za ovaj meč pripremati s Jusufom s kojim sjajno funkcioniram.

A sam će meč biti na priredbi koju predvodi jedan od ponajboljih boksača svijeta Saul ‘Canelo’ Alvarez (37, 57-1-2) kojeg čeka okršaj protiv Dmitryja Bivola (31, 19-0).