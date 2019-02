HNS čestitao Đokoviću: 'Naš glas bi išao Modriću, ali iznimno te cijenimo!'

Hrvatski nogometni savez čestitao je Novaku Đokoviću na osvajanju nagrade Laureus za najboljeg sportaša svijeta.

Dobri odnosi Đokovića i HNS-a se tako nastavljaju, a međusobno uvažavanje nikada nije dolazilo u pitanje.

Srpski tenisač za vrijeme SP-a u Rusiji iskazivao je podršku hrvatskim nogometašima, a i Luki Modriću kada je osvojio Zlatnu loptu.

👏 Even though our vote would have gone the other way, to @lukamodric10, congratulations to @LaureusSport winner @DjokerNole, who is hugely respected by #Croatia internationals. Well deserved! 🏆#BeProud #Family #Laureus19 pic.twitter.com/SueaQuDiMf