Hezonja: Sve zahvale Perasu i Karakašu, bili su mi kao roditelji

Nemalo iznenađenje za nazočne novinare dogodilo se na press konferencije Hrvatskog košarkaškog saveza u zagrebačkom hotelu Aristos organiziranoj na dan u kojem je izbornik Damir Mulaomerović, zajedno sa šefom struke Dinom Rađom, okupio reprezentaciju za nastup u trećem ciklusu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i utakmice sa Slovenijom i Finskom.

Prvi put, nakon jedne olimpijske presice u Riju, nakon šest godina, pred skupinom hrvatskih novinara pojavio se Mario Hezonja koji je tako prekinuo svoj izvjesni "silenzio stampa" kada su u pitanju domaći mediji (osim Dubrovačkog vjesnika i kolege Tončija Vlašića). Dogodilo se to ponajprije zahvaljujući izborniku Damiru Mulaomeroviću kojemu "Super Mario" silno vjeruje i kojem se obradovao na mjestu glavnog stratega reprezentacije:

- Mula je tu, napokon. Znamo se dugo godina. Htio sam se pripremiti što bolje i fizički i mentalno. Zahtjevno je spremiti se za ovako malo vremena no takve prilike grade velike stvari. Vjerujem da ćemo se spremiti i početi graditi jednu lijepu priču.

A Mario je bio prilično dobro raspoložen, možda i zbog toga što je dugogodišnji vođa reprezentacije Bojan Bogdanović najavio da će svoju štafetnu palicu glavnog igrača polako predavati njemu i Ivici Zubcu, a vjerujemo i Dariju Šariću kojeg, zbog ozljede, u ovoj akciji neće biti.

- Kada Bojan tako nešto kaže, ja sam polaskan jer čovjek je doktor ovog sporta. Što se tiče štafete to vam ide ovako, ja je dam Dariju, on je proslijedi Bojanu, a on opet meni... No, spreman sam preuzeti odgovornost, pogotovo za ove kvalifikacije. Moje vrijeme tek dolazi i ja ću preuzeti štafetu kada to bude potrebno no tu su Bojan i Zubac ispred svih nas kada srce ove reprezentacije, Dario Šarić, nije s nama.

Iza Hezonje je sjajna sezona. Prvi put je, u seniorskoj košarci, nositelj igre što mu je omogućio njegov hrvatski trener u Unicsu Velimir Perasović. I vidljivo je da je danas bolji igrač nego što je bio u NBA ligi gdje nije dobio pravu priliku.

- Radio sam ja i dok mi nisu dali da igram, dok je bilo teško. Nikad me to nije poljuljalo, nikad nisam odustao. Zapravo, te godine i ta ljeta, u kojima sam radio na sebi, pomogle su mi u razvoju. Mislim da sam tada postajao bolji a sve je na vidjelo izašlo ovu sezonu a sve zahvale za to idu moj treneru Perasoviću i njegovu pomoćniku Karakašu koji su mi bili kao roditelji. Pružili su mi priliku i sve je došlo prirodno.

S obzirom da je u NBA ligi igrao na svim pozicijama, pa čak i na lažnoj petici, koja mu od tih pozicija najviše odgovara?7

- Najviše mi odgovara da sam na parketu, bilo koja pozicija. Odgovaraju mi pozicije vanjskih igrača, no ja ću igrati ono što izbornik od mene bude tražio. Dobra je stvar da nas u reprezentaciji ima koji možemo rotirati pozicije.

Ovog proljeća internetskim stranicama kružila je njegova izjava o tome da nema namjeru vratiti se u NBA ligu? Je li bio dobro interpretiran?

- Mene na internetu često krivo intepretiraju, a napisali su da sam ja rekao da me u NBA ligi nisu poštivali. To je glupost. Pitanje je bilo kako se osjećam u Europi i što mislim o glasinama vezanim uz zanimanje nekih NBA klubova za mene. Kada sam to govorio zanimale su me samo moje izvedbe u Unicsu i da ne želim preskakati skaline dok ne ispunim svoje ciljeve u Europi - objasnio je Hezonja.