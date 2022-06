Bender se vratio u reprezentaciju, Bogdanović i Zubac stižu naknadno

Damir Mulaomerović, izbornik muške košarkaške reprezentacije, skratio je popis igrača za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo s 26 na 17 imena. A na tom popisu nema najnovijeg MVP-ja finalne serije domaćeg prvenstva, cibosa Tonija Nakića kojemu je očito peh što igra istu poziciju koju igraju Bojan Bogdanović i Mario Hezonja.

Na centrima ne fali klase

A na popisu od 17 igrača našli su se razigravači Goran Filipović, Lovro Gnjidić, Mate Kalajžić i Roko Rogić, braniči šuteri Toni Perković, Sven Smajlagić i Mateo Drežnjak, krila Bojan Bogdanović, Mario Hezonja i Ivan Ramljak, krilni centri Dragan Bender, Dario Drežnjak, Roko Prkačin, Tomislav Zubčić te centri Ante Žižić, Ivica Zubac i Karlo Matković.

Kao što možete vidjeti među njima je sedam igrača iz hrvatskih klubova od kojih najviše njih daje Cibona (Gnjidić, Mateo Drežnjak, Prkačin), a po jednog Split (Perković), Zadar (Dario Drežnjak), Cedevita Junior (Filipović) i Gorica (Kalajžić).

Preostala desetorica su internacionalci od kojih su dvojica NBA igrači koji se momčadi neće smjeti pridružiti prije 27. lipnja, jer tako nalažu NBA pravila, no Bojan Bogdanović (Utah Jazz) i Ivica Zubac (LA Clippers) do tada će marljivo trenirati po individualnom programu. Poslije će se pridružiti i talentirani centar Karlo Matković koji se nalazi na kampu u Americi gdje se sprema za ovogodišnji NBA draft.

Najveća enigma u ovoj priči jedan je bivši NBA-evac Dragan Bender koji se ozlijedio prije godinu dana i koji je zbog puknuća križnih ligamenata koljena završio na operaciji te je propustio cijelu sezonu. No, kako to biva u profesionalno organiziranim klubovima, bez obzira na to što nije igrao, sve troškove njegova liječenja i oporavka snosio je njegov klub Makabi koji je osjećao i moralnu obvezu da se brine za svog košarkaša. Na toj razini profesionalizma ne događa se da igrač sam mora plaćati troškove svog oporavka kao što je to slučaj s povremenim reprezentativcem Domagojem Vukovićem, koji je doživio istu ozljedu i kojeg njegov Zadar nije zbrinuo kako se to od kluba očekivalo. Barem ne zasad.

S obzirom na to da košarku nije igrao više od godine dana, i da mu je ovo prvo pojavljivanje u reprezentaciji nakon Eurobasketa 2017., Benderova ideja je da se za sljedeću sezonu sprema zajedno s reprezentativnim kolegama i da kao takav kandidira za sastav. Ako ne ovog koji će igrati dvije kvalifikacijske utakmice za SP, onda za onaj koji će u rujnu nastupiti na Eurobasketu.

Već po ovom popisu vidi se da je Hrvatska pomalo neujednačena selekcija. Na visokim pozicijama ima i viška radne snage, a na braničima nedostaje internacionalne klase pa će izbornik Mulaomerović morati naći načina kako da to kompenzira. Tko zna, možda konce organizacije igre, u nekim fazama utakmice, dobije i Hezonja koji je na NBA parketima neke utakmica znao igrati i na mjestu razigravača.

I Repeša u Mulinu stožeru

Hoće li tome biti tako, vidjet ćemo najprije 30. lipnja kad Hrvatska gostuje u rasprodanim Stožicama kod Dončićevih Slovenaca, a potom i 3. srpnja u Rijeci kada naša nacionalna vrsta dočekuje Finsku. U obje te utakmice, Mulaomerović će uz sebe imati standardne pomoćnike Aramisa Naglića i Vladimira Krstića, ali i analitičko pojačanje u Dinu Repeši, sinu bivšeg izbornika Jasmina Repeše.

Kako su nam kazivali neki slovenski kolege, ulaznice za ljubljansku utakmicu Slovenije i Hrvatske planule su u manje od sat vremena. Unatoč rasprodanosti, za tu utakmicu i dalje se mogu čuti upiti vezani uz ulaznice kojih je ostalo samo na hrvatskoj strani. A gost u takvim prigodama, po Fibinim pravilima, ima pravo na pet posto ulaznica što je nekih 500-tinjak karata. No, ako se pak uračuna da će određeni broj njih kupiti hrvatski košarkaši, da će nešto dobiti i sponzori Hrvatskog košarkaškog saveza čini nam da bi se u slobodnoj prodaji (ulaznice.hr) moglo naći tek 200 do 300 ulaznica.