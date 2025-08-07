Drama u obitelji Schumacher: 'Zabio mi je nož u srce! Da sam znala, ne bih bacila život u smeće'

Saga koja se vrti oko brata sedmerostrukog prvaka Formule 1 već je dugo predmet javnog interesa, a Cora Schumacher, njegova bivša supruga, ponovno je uzburkala duhove. - Kada je to objavio, bilo je to kao da mi je zabio nož u srce", izjavila je Cora za njemačke medije, referirajući se na trenutak kada je Ralf Schumacher javno obznanio svoju vezu s muškarcem, Étienneom Bousquet-Cassagneom. Ona i danas tvrdi da nije znala za homoseksualnost svog bivšeg supruga, s kojim ima sina Davida. - Nisam znala, inače se ne bih udala za njega. Ne bih bacila svoj život u smeće ni za sav novac svijeta. Svoje najbolje godine - poručila je ogorčeno.

Naime, par se vjenčao 2001. godine, a iako je njihov razvod finaliziran još 2015., čini se da su neriješeni računi ostali visjeti u zraku. Ralf je pokušao demantirati Corine tvrdnje da je živjela u neznanju, objavivši čak i privatne poruke s WhatsAppa u kojima mu ona navodno čestita na vezi. Cora je taj potez nazvala jadnim, tvrdeći da joj je Ralf partnera predstavio isključivo kao poslovnog suradnika.

Unatoč osjećaju izdaje i "potraćenih godina", glumica, manekenka i voditeljica ne planira se odreći slavnog prezimena, prenosi španjolska Marca. Njezin je razlog vrlo pragmatičan i nimalo romantičan, što je i sama bez zadrške priznala u javnosti. - Zašto bih vratila djevojačko prezime Brinkmann? Bila bih glupa. Zadržat ću prezime Schumacher sve dok s njim mogu zarađivati novac - jasna je Cora, čime je dala do znanja da od nasljeđa slavne automobilističke obitelji i dalje namjerava profitirati.

Cijela situacija postala je još kompleksnija kada se u javnu prepirku uključio i njihov sin David, koji je stao na očevu stranu. U oštrom obraćanju za javnost, mladi vozač utrka optužio je majku za manipulaciju i psihičke probleme, tvrdeći da mu je uništavala život i karijeru. David nije štedio riječi kako bi obranio oca i objasnio svoju stranu priče. - Obično ne bih želio javno govoriti o obiteljskim problemima, ali sada je vrijeme da tome stanem na kraj. Želim živjeti svoj život u miru bez da me ljudi ispituju zašto majka javno optužuje mene i mog tatu - napisao je. Prisjetio se i teškog razdoblja nakon razvoda roditelja 2015. godine. - Majka mi je zaprijetila da će mi uništiti životni san ako ne budem živio s njom. Dogodio se incident u kojem me htjela odvesti od oca protiv moje volje i to je toliko izmaklo kontroli da smo morali zvati policiju jer je non-stop tukla mog oca - otkrio je šokantne detalje David, pritom zamolivši majku da pusti njega i oca da žive svoje živote.