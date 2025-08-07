Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
SAGA BEZ KRAJA

Drama u obitelji Schumacher: 'Zabio mi je nož u srce! Da sam znala, ne bih bacila život u smeće'

GER, DTM, Nuerburgring
Foto: EXPA/ Eibner/ Füssler/EXPA
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
07.08.2025.
u 21:10

Nakon što je bivši vozač Formule 1 Ralf Schumacher javno priznao vezu s muškarcem, njegova bivša supruga Cora ne prestaje iznositi šokantne detalje njihova odnosa, tvrdeći da je proživjela godine obmane i laži.

Saga koja se vrti oko brata sedmerostrukog prvaka Formule 1 već je dugo predmet javnog interesa, a Cora Schumacher, njegova bivša supruga, ponovno je uzburkala duhove. - Kada je to objavio, bilo je to kao da mi je zabio nož u srce", izjavila je Cora za njemačke medije, referirajući se na trenutak kada je Ralf Schumacher javno obznanio svoju vezu s muškarcem, Étienneom Bousquet-Cassagneom. Ona i danas tvrdi da nije znala za homoseksualnost svog bivšeg supruga, s kojim ima sina Davida. - Nisam znala, inače se ne bih udala za njega. Ne bih bacila svoj život u smeće ni za sav novac svijeta. Svoje najbolje godine - poručila je ogorčeno.

Naime, par se vjenčao 2001. godine, a iako je njihov razvod finaliziran još 2015., čini se da su neriješeni računi ostali visjeti u zraku. Ralf je pokušao demantirati Corine tvrdnje da je živjela u neznanju, objavivši čak i privatne poruke s WhatsAppa u kojima mu ona navodno čestita na vezi. Cora je taj potez nazvala jadnim, tvrdeći da joj je Ralf partnera predstavio isključivo kao poslovnog suradnika.

Unatoč osjećaju izdaje i "potraćenih godina", glumica, manekenka i voditeljica ne planira se odreći slavnog prezimena, prenosi španjolska Marca. Njezin je razlog vrlo pragmatičan i nimalo romantičan, što je i sama bez zadrške priznala u javnosti. - Zašto bih vratila djevojačko prezime Brinkmann? Bila bih glupa. Zadržat ću prezime Schumacher sve dok s njim mogu zarađivati novac - jasna je Cora, čime je dala do znanja da od nasljeđa slavne automobilističke obitelji i dalje namjerava profitirati.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali
GER, DTM, Nuerburgring
1/167

Cijela situacija postala je još kompleksnija kada se u javnu prepirku uključio i njihov sin David, koji je stao na očevu stranu. U oštrom obraćanju za javnost, mladi vozač utrka optužio je majku za manipulaciju i psihičke probleme, tvrdeći da mu je uništavala život i karijeru. David nije štedio riječi kako bi obranio oca i objasnio svoju stranu priče. - Obično ne bih želio javno govoriti o obiteljskim problemima, ali sada je vrijeme da tome stanem na kraj. Želim živjeti svoj život u miru bez da me ljudi ispituju zašto majka javno optužuje mene i mog tatu - napisao je. Prisjetio se i teškog razdoblja nakon razvoda roditelja 2015. godine. - Majka mi je zaprijetila da će mi uništiti životni san ako ne budem živio s njom. Dogodio se incident u kojem me htjela odvesti od oca protiv moje volje i to je toliko izmaklo kontroli da smo morali zvati policiju jer je non-stop tukla mog oca - otkrio je šokantne detalje David, pritom zamolivši majku da pusti njega i oca da žive svoje živote.

FOTO Danijela Martinović nekad i sad: Pjevačica je proslavila 54. rođendan
GER, DTM, Nuerburgring
1/29
Ključne riječi
showbiz drama Ralf Schumacher Cora Schumacher

Komentara 1

Pogledaj Sve
VE
večernjamaglica
21:39 07.08.2025.

Može li mi netko od desničara objasniti što je on??Gay,bi,hetero,kako ovo crkva objašnjava??

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
3SOMA

Ekipa iz najslušanijeg domaćeg podcasta na TikToku: Vrijeme mjerimo po broju epizoda, koje stvarno ruše rekorde u ovoj sezoni

Emisija koju vode tri prijatelja s fakulteta Alen Bartolović, Danijel Matkov i Vigor Klaić brzo je postala najgledaniji domaći podcast na TikToku, a od posljednjeg razgovora za Večernji uveli su mnoge novine, poput novih likova, tema i rubrika... No ono što privlači toliko gledatelja te što i dalje održava ovaj podcast svakako je bavljenje temama o kojima se ne govori među mladima.

Učitaj još