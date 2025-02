Hajduku se ovo nije dogodilo 13 utakmica u nizu. Saznali su lošu vijest unatoč najboljoj izvedbi sezone

Hajduk je napokon proigrao onako kako to njegovi navijači priželjkuju: hrabro, neopterećeno, odlučno, goropadno, efikasno. Bila je ovo najbolja izvedba Splićana ove sezone pod Gattusom, osobito u prvom poluvremenu, u kojemu je domaćin pregazio Osječane i stekao nedostižnu prednost. Zanimljiv je podatak kako Hajduk do jučer u čak 13 utakmica u nizu u SuperSport HNL-u nikome nije postigao više od dva pogotka. Posljednji suparnik prije Osijeka kojega je Hajduk "natovario" do vrha bio je Šibenik (4:0), još u listopadu prošle godine.

Ozljeda Matkovića

Gattuso je na klupi ostavio Krovinovića i na njegovu poziciju postavio Pukštasa, a Sigura nije bilo u konkurenciji zbog kartona. Hajduk je nekako kilavo ušao i u ovu utakmicu pa je već u 2. minuti bio suočen s pogotkom: Osijek je lakoćom izigrao obranu bijelih, Matković se našao u kristalno čistoj gol-šansi, ali je u ključnom trenutku uklizao Diallo i blokirao šut. U toj akciji na žalost 19-godišnji Osijekov napadač Matković pretrpio je ozljedu koljena i bio je prisiljen uz pomoć liječničke službe napustiti travnjak.

I nakon što se u 5. minuti dogodila izmjena Matković-Živković, odjednom su osječka kola strelovitom brzinom krenula nizbrdo. Prva ozbiljnija Hajdukova akcija donijela je pogodak u 10. minuti, nakon što su Osječani katastrofalno loše pripremili ofsajd-zamku, a Filip Uremović iz blizine zatresao mrežu vratara Malenice.

Nedugo potom novi teški kiks Osijeka: Jelenić gubi loptu, oduzima mu je Šego, njegova dijagonala pronalazi Livaju, a kapetan Hajduka majstorskim kroti loptu prsima i ljevicom pogađa suprotni kut. I u 24. minuti konačna presuda: Bamba centrira u peterac, a Livaja udarcem glavom još jednom šalje Osječane na centar. Bio je ovo kraj svih nada Osijeka, njegovo najlošije izdanje ovoga proljeća. A Livaja je dosegnuo znamenku od 14 pogodaka ove sezone u prvenstvu, odnosno ukupno 79, dakle samo dva manje od Hajdukovih rekordera u SuperSport HNL-u Tome Ercega i Mije Caktaša.

Jedina loša vijest ove utakmice za Hajduk bila je ozljeda razigranoga Bambe, koji je morao napustiti travnjak već u prvom poluvremenu, a zamijenio ga je Durdov. Nastavak dvoboja bio je ipak neusporedivo mirniji, s manje uzbuđenja, i s boljim izdanjem Osijeka, ali s debelo zakašnjelim buđenjem. U 61. minuti Osijek je izveo dobru akciju, u kojoj je kapetan Jugović došao iz drugog plana i uputio prizeman šut kojega je vratar Lučić obranio nogom.

Zabio i Biuk

U završnici utakmice efektan pogodak ljevicom zabio je i Stipe Biuk, i dobio ovacije Poljuda. Hajduk i Osijek imali su posjed lopte po 50 posto, Hajduk je imao prednost u ukupnom broju šuteva 9:7, te u šutevima u okvir 6:2, u udarcima iz kuta bilo je 3:2 za bijele, u zaleđima 3:1, u prekršajima 14:9 za Osijek...Gattuso je do sada bijele vodio u 29 utakmica u svim natjecanjima; ima 15 pobjeda, deset remija i četiri poraza, od toga tri u SuperSport HNL-u, te jedan od slovačkog Ružomberoka u pretkolu Konferencijske lige. Zanimljivo, Gattuso na klupi bijelih niti jednom nije bio poražen od svojih konkurenata za titulu Dinama i Rijeke, nego od Varaždina (0:1), Gorice (0:1) i Lokomotive (2:3).

Hajduk u ovom trenutku nakon 23 kola ima 44 boda, dok ih je u prošloj sezoni u nakon 23 kola imao 48. Hajduk u sljedećem kolu gostuje u Maksimiru, u kojemu je ostao neporažen u posljednja tri dvoboja s Dinamom; ima dvije pobjede (1:0, 2:1) i remi (0:0). Posljednji poraz Hajduk je u Maksimiru doživio 26. veljače 2023. godine, kada je bilo 4:0 za Dinamo.