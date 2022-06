Hajdukova zvijezda odlazi u Njemačku: Splićanima samo 1,5 milijuna eura?

Emir Sahiti blizu je odlaska iz Hajduka. Doduše, očekuje se da će se pojaviti u austrijskoj bazi bijelih, Bad Waltersdorfu. On je zbog reprezentativnih obveza dobio pokoji dan odmora više, no čini se da nije previše odmarao. Navodno je posljednja dva dana, a pišu o tome i njemački mediji, proveo u Njemačkoj i dogovarao svoj transfer u HSV prije nego što se, bar privremeno, vrati u momčad Hajduka.

U Hajduku i HSV-u nisu komentirali mogućnost ovog transfera, ali je očito sve blizu realizacije. Hajduk i HSV imaju dobar odnos ostvaren prilikom posudbe pa potom i otkupa ugovora Marija Vuškovića (tri milijuna eura bila je odšteta). HSV se želi pojačati i ponovno pokušati izboriti ulazak u prvu Bundesligu, a očito je da im se 23-godišnji Sahiti uklapa u te planove, a mogu si ga i priuštiti jer kvalitetni reprezentativac Kosova i ofenzivac nije skup, procijenjena vrijednost mu je 1,5 milijuna eura, a pregovori s HSV-om blizu su tog iznosa.

Osim HSV-a, za Sahitija je bilo i još uvijek ima zanimanja nekih talijanskih klubova pa je očito da bi on uskoro mogao napustiti splitsku momčad. Hajduk ima dosta ofenzivnih igrača ode li Sahiti, no u prošlom je prvenstvu igrao jako dobro, okomitiji je i konkretniji od većine onih koji ostaju u Hajduku. Upisao je pet pogodaka i dodao još četiri asistencije u ukupno 32 nastupa u ligi, još dva pogotka postigao je u kvalifikacijama Europske lige i u kupu. U Hajduk se vratio uoči prošle sezone, prije toga bio je na posudbi u Šibeniku i svojim odličnim igrama zaslužio povratak na Poljud. No sad je sve bliže odlasku.

