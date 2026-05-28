Evo kakvo je stanje s hrvatskim rukometašem pokraj kojeg je eksplodirao topovski udar

Uzvratna utakmica finala srpskog rukometnog prvenstva između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je zbog divljanja navijača beogradskog kluba. Pri rezultatu 6:5, topovski udar je doletio na parket i eksplodirao u blizini igrača Vojvodine i povremenog hrvatskog reprezentativca Frana Milete.

Njemu je ukazana pomoć te je kasnije prebačen u bolnicu. Utakmica je trebala biti nastavljena, no igrači Vojvodine odbili su izaći na teren te je utakmica registrirana rezultatom 20:0 u korist Partizana koji je tako postao prvak. Srpski mediji pisali su kako Mileta ne čuje na jedno uho nakon incidenta, no izgleda kako je stanje danas s njim puno bolje:

- Nakon utakmice obavio je liječnički pregled jer je imao zujanje u ušima, ali danas je sasvim u redu i zdravstveno stanje je stabilno, tj. nema nikakve tegobe - potvrdili su iz kluba za 24sata.

Nakon utakmice, Partizan je izdao službeno priopćenje u kojem napominju kako žele da se utakmica završi. Smatraju kako bi prvak Srbije trebao biti odlučen na parketu. Istaknuli su i kako ne smatraju mogućim da je ozlijeđen Mileta budući da su eksploziji puno bliži bili igrači Partizana.