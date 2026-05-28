Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FRAN MILETA

Evo kakvo je stanje s hrvatskim rukometašem pokraj kojeg je eksplodirao topovski udar

Uzvratni susret 2. pretkola EHF Europske lige, RK Nexe - Bjerringbro - Silkeborg
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
28.05.2026.
u 15:05

Utakmica je trebala biti nastavljena, no igrači Vojvodine odbili su izaći na teren te je utakmica registrirana rezultatom 20:0 u korist Partizana koji je tako postao prvak

Uzvratna utakmica finala srpskog rukometnog prvenstva između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je zbog divljanja navijača beogradskog kluba. Pri rezultatu 6:5, topovski udar je doletio na parket i eksplodirao u blizini igrača Vojvodine i povremenog hrvatskog reprezentativca Frana Milete

Njemu je ukazana pomoć te je kasnije prebačen u bolnicu. Utakmica je trebala biti nastavljena, no igrači Vojvodine odbili su izaći na teren te je utakmica registrirana rezultatom 20:0 u korist Partizana koji je tako postao prvak. Srpski mediji pisali su kako Mileta ne čuje na jedno uho nakon incidenta, no izgleda kako je stanje danas s njim puno bolje:

- Nakon utakmice obavio je liječnički pregled jer je imao zujanje u ušima, ali danas je sasvim u redu i zdravstveno stanje je stabilno, tj. nema nikakve tegobe - potvrdili su iz kluba za 24sata.

Nakon utakmice, Partizan je izdao službeno priopćenje u kojem napominju kako žele da se utakmica završi. Smatraju kako bi prvak Srbije trebao biti odlučen na parketu. Istaknuli su i kako ne smatraju mogućim da je ozlijeđen Mileta budući da su eksploziji puno bliži bili igrači Partizana.
Ključne riječi
topovski udar Fran Mileta RK Partizan Vojvodina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!