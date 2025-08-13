Albanski strateg: 'Hajduk je moćan, a ovi igrači su me posebno očarali'

Hajduk će u četvrtak u 20:45 gostovati na stadionu Air Albania u Tirani, gdje ga u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu dočekuje Dinamo City. Splićani na ovo gostovanje stižu s prednošću 2:1 iz prvog susreta na Poljudu te statusom favorita. Dvoboj je uoči početka najavio trener albanskog kluba Ilir Daja.

"Bit će teška utakmica, počinjemo s golom zaostatka. Trebamo biti jako, jako oprezni i usredotočeni. Sve se može dogoditi, ovo je nogomet. Trebamo iskoristiti naše šanse i onda je sve moguće", rekao je Daja na početku konferencije za medije, nakon čega je odgovorio na nekoliko pitanja.

Posebno je istaknuo kvalitetu Hajdukovih igrača: "Hajduk ima jako puno dobrih igrača. Kapetan je dobar, a Krovinović i lijevi bek Hrgović su me najviše očarali. I drugi su stvarno dobri, a moram istaknuti i Pajazitija. Dobro je za nas da jedan albanski igrač igra u velikom klubu."

Daja je potvrdio da će njegov tim prilagoditi igru: "Morat ćemo nešto mijenjati, ali vjerojatno će i protivnik učiniti isto. Drugo poluvrijeme je Hajduk bio stvarno dobar, morat ćemo sigurno, sigurno nešto promijeniti, da."