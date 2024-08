Što rade u Hajduku? Prodaju maglu! Sad je jasno tko i kako upravlja klubom, a predsjednik je zaglibio

"Nemamo 'prebijene pare i pojačanja neće biti. Borba za naslov je gotova."

To je sažetak prvog javnog istupa sportskog direktora Hajduka Nikole Kalinića nakon debakla u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu i ispadanja od Ružomberoka

"Hajduk nije prodavaonica snova", objasnio je novopečeni direktor vojsci navijača koja je nestrpljivo čekala reakciju Uprave kluba i daljnji plan.

Problem je u tome što upravo njihov plan u Hajduku izgleda kao 'prodavaonica magle'. Isplanirali su da se ide na povećanje klupskog budžeta i doveli stranog trenera kojem su nakon samo dva mjeseca i dva odigrana kola u prvenstvu kazali da nemaju novca za pojačanja koja mu trebaju. Čitav plan su temeljili na sanjarenju o prolasku u grupu europskog natjecanja, gdje Hajduka nema već skoro 15 godina u kontinuitetu. Drugim riječima, unaprijed su računali na milijune iz nagradnog fonda Uefe koje nisu zaradili i prihod od match dayja koji se neće dogoditi.

Navijačima koji bi sutra trebali kupiti ulaznicu za Hajduk protiv Varaždina poručili su da je sezona gotova. Drugim riječima - ako maštaju o borbi za naslov, na Poljud ne trebaju ni dolaziti. Iako Kalinić zvuči realno, njegov pristup nije sportski i sigurno neće motivirati navijače da pomognu klubu, kao ni igrače pred kojima su još 34 neodigrana kola u prvenstvu koje je za Hajduk praktički svršeno.

Kalinić svojim igračima ne vjeruje da mogu to promijeniti. Ne vjeruje Marku Livaji kad kaže da moraju ovo prebroditi i vratiti se u utrku. Ne vjeruje svom treneru Gattusu koji tvrdi da još nije gotovo i da ostaje uz svoju momčad, boriti se do kraja. Istina je da Talijan za to ima barem 2,5 milijuna razloga, a Hajduk ga sve i da želi, ne može otpustiti jer nema iz čega isplatiti odštetu. Uz ovakvog Kalinića, trener Varaždina Nikola Šafarić s potpunim pravom najavljuje da na Poljud dolazi po pobjedu.

Malodušje direktora koji se školuje na Hajduku problematično je i u kontekstu prodaje Rokasa Pukštasa o kojoj sada ovise jer ruši pregovaračku poziciju kluba kao i cijenu najboljeg mladog igrača Hajduka. Plan je bio na njemu zaraditi desetak milijuna eura, ali kao što ste vjerojatno shvatili, plana više nema, to su bili samo snovi nove Uprave. Potvrda je došla od čovjeka koji je njezinom čelu. Ivan Bilić također je odabrao svoj medij da se obrati i bolje predstavi javnosti, a dok se Kalinićev istup može okarakterizirati kao ne-hajdučki, predsjednik je u Dnevniku Nove TV otišao na višu razinu, u sferu nelegalnosti. Osim što je priznao da svakodnevno razmišlja o odlasku, Bilić je otkrio tko i kako upravlja Hajdukom.

Članovi Nadzornog odbora, iako po pravilu to ne bi smjeli, značajno su utjecali na odluke novog predsjednika po pitanju izbora ljudi za čelne funkcije u klubu. tako je već prvog radnog dana na Poljudu Bilić smijenio Boru Primorca, najpouzdanijeg Jakobušićevog suradnika te na čelo Akademije postavio Gorana Sablića. To nije bezazlen potez jer udara direktno u upravljački model, a upravo je šef Nadzornog odbora u intervjuu za svoju kandidaturu kazao da je 'to uvijek najosjetljivije pitanje'.

"Treba razlikovati vlasništvo i ulogu vlasnika, odnosno predstavnika vlasnika i ulogu upravljanja. Treba se suzdržati od svih svojih poriva da uđe duboko u operativu kluba i da se miješa u posao Uprave i da čak dođe u iskušenje da donosi nekakve operativne odluke. Taj dio priče moramo izbjeći, uloga nadzornog odbora prvenstveno je nadziranje rada uprave. U smislu zakonitosti i transparentnosti, s naglaskom naravno na financije, to je uvijek najosjetljivije pitanje", rekao je Pavelin 2022. godine u razgovoru koji je objavila udruga Naš Hajduk osnovana od članova Torcide da bi spasila klub od propasti.

Tom prilikom, aktualni šef NO-a se članovima kluba u prvoj rečenici predstavio kao 'Aljoša Pavelin iz Kaštel Sućurca, što mora naglasiti zbog Torcide Kaštel Sućurac'. Dvije godine kasnije, Naš Hajduk, Torcida i nadzornici Hajduka šute na izjave novog predsjednika.

'Dobio sam input od ljudi iz nadzornog odbora s kojima sam tjednima bio u kontaktu. Kada sam došao u klub, tri ključne funkcije bile su upražnjene, nismo imali ni direktora i trenera. Morao sam odluku donijeti brzo", kazao je Bilić.

Valjda se zato se još tjednima čekalo na imenovanje sportskog direktora, a posljedično i novog trenera Hajduka kojeg su pri tom natjerali da svojim metodama rješava probleme bivše Uprave i štetnu klauzulu iz ugovora Ivana Perišića. Gattusu su mnogi zamjerili što je o tome javno progovorio, no solo akcija kojom je prokazao i Perišića i Hajduk, pokazala se kao dosad najbolji potez talijanskog trenera.